La province de Cà Mau combat résolument la pêche INN

La province de Cà Mau, située à l’extrême sud du Vietnam, intensifie ses efforts contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin de contribuer à la levée du "carton jaune" imposé à la filière halieutique vietnamienne par la Commission européenne (CE).

>> La province de Bac Liêu poursuit sa lutte contre la pêche INN

>> Hô Chi Minh-Ville adopte les technologies numériques pour lutter contre la pêche INN

>> Cân Tho intensifie sa lutte contre la pêche INN

Avec 1.974 navires de 15 m et plus nécessitant une surveillance stricte, Cà Mau s’engage à une gestion rigoureuse et à la répression des infractions. Un plan provincial, conforme aux directives du gouvernement et aux recommandations de la CE, vise à éradiquer totalement les violations des eaux étrangères, à sensibiliser 100% des pêcheurs à la législation, et à moderniser la gestion de la pêche grâce à la numérisation et au suivi des navires.

Photo : VNA/CVN

Le président du Comité populaire de Cà Mau a exigé que tous les armateurs des groupes à haut risque signent un engagement de conformité et mettent à jour leurs dossiers afin de faciliter les inspections. Les infractions, notamment les récidives ou les activités de pêche illégale organisées, feront l’objet de sanctions sévères, y compris de poursuites pénales.

Une campagne intensive de vérification, de contrôle et de numérisation des données est en cours, avec une coopération renforcée entre les forces de contrôle des ressources halieutiques, les garde-côtes, les garde-frontières et les autorités locales.

VNA/CVN