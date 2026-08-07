Semi-conducteurs : l’expérience israélienne, des enseignements pour le Vietnam

Israël, reconnu comme l’un des principaux pôles mondiaux d’innovation dans le domaine des semi-conducteurs, peut offrir au Vietnam des enseignements précieux alors que ce dernier accélère sa stratégie de développement de cette industrie.

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Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Mel Shalev, ancien expert senior en technologies fort de plus de 40 ans d’expérience, dont 37 années chez IBM, a partagé son analyse de la stratégie israélienne de développement des semi-conducteurs et des perspectives de coopération de haute technologie entre les deux pays.

Selon lui, Israël n’avait pas pour objectif initial de devenir une puissance mondiale des semi-conducteurs. Cette industrie s’est développée grâce à la combinaison des besoins stratégiques, de la recherche dans le domaine de la défense, du système d’enseignement supérieur et des opportunités du marché.

Selon Mel Shalev, la conception de puces est un domaine dans lequel Israël bénéficie d’atouts naturels. Par rapport à la construction d’usines de fabrication de puces, qui nécessite des investissements de plusieurs milliards de dollars, un approvisionnement stable en électricité et en eau ainsi que des infrastructures adaptées, les centres de conception exigent beaucoup moins de ressources tout en pouvant générer une forte valeur ajoutée.

Israël a donc choisi de maintenir un nombre limité d’usines de fabrication comme "points d’ancrage" du secteur, tout en développant son écosystème dans la conception de puces, les tests, les logiciels embarqués, les puces de communication, les accélérateurs d’IA et les semi-conducteurs spécialisés.

Fort de l’expérience israélienne, Mel Shalev estime qu’une voie adaptée aux conditions actuelles du Vietnam consiste à privilégier le développement des ressources humaines, la recherche scientifique et les capacités de conception de puces, plutôt que de se lancer dans une course à la construction d’usines de fabrication.

Concernant la coopération entre le Vietnam et Israël dans les semi-conducteurs, les deux pays pourraient se concentrer sur trois piliers : la recherche scientifique, le développement des ressources humaines et le transfert de technologies.

Selon lui, une fois établies les bases de la coopération en matière de formation et de recherche, le transfert de technologies pourrait constituer l’étape suivante, l’essentiel étant que les deux parties mènent des recherches conjointes, développent ensemble des produits et en partagent les résultats.

Parmi les secteurs offrant un potentiel de coopération, Mel Shalev cite les équipements médicaux, les véhicules électriques, l’agriculture de haute technologie, les technologies financières et la défense. Il considère les véhicules électriques comme le domaine le plus prometteur, le Vietnam disposant déjà d’un écosystème en plein développement, tandis qu’Israël possède des atouts dans la recherche et le développement des technologies automobiles.

Concernant l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël (VIFTA), Mel Shalev estime qu’il constitue une étape importante dans les relations bilatérales. Selon lui, sa principale valeur ne réside pas seulement dans la réduction des droits de douane ou la promotion du commerce, mais aussi dans le renforcement de la confiance entre les entreprises et les investisseurs des deux pays.

Il estime que l’accord offre une base supplémentaire pour encourager les deux parties à lancer des projets de plus grande envergure, notamment dans la recherche, le développement de produits et une participation plus poussée aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

VNA/CVN