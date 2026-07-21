Le Vietnam et Singapour collaborent pour développer l’industrie des semi-conducteurs

La Quang Trung Software City Development Co. Ltd et l’Association de l’industrie des semi-conducteurs de Singapour (SSIA) ont signé un protocole d’accord (MoU) pour connecter l’écosystème des semi-conducteurs du Vietnam au réseau d’entreprises de semi-conducteurs de Singapour et à la région.

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Photo : VNA/CVN

Le Forum de coopération Vietnam - Singapour pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs 2026 s’est tenu mardi 21 juillet à Hô Chi Minh-Ville afin de promouvoir les investissements, les transferts de technologie, le développement des ressources humaines et l’expansion de la coopération dans le secteur des semi-conducteurs.

Ce forum était co-organisé par la Quang Trung Software City Development Co. Ltd (QTSC) et l’Office du commerce du Vietnam à Singapour.

Lors de cet événement, QTSC et l’Association de l'industrie des semi-conducteurs de Singapour (SSIA) ont signé un protocole d’accord visant à connecter l’écosystème des semi-conducteurs vietnamien au réseau d’entreprises singapourien du même secteur et à l’ensemble de la région.

Aux termes de cet accord, les deux parties coopéreront en matière de promotion des investissements, de mise en relation d’entreprises, de recherche et développement (R&D), de transfert de technologie, de formation de la main-d’œuvre et de développement de la coopération internationale dans le secteur.

La SSIA, l’Alliance pour le développement des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs (SEVINA) et le Collège polytechnique FPT ont également signé un accord de coopération afin de renforcer les programmes de formation et de former des ingénieurs et des spécialistes pour répondre aux besoins croissants de l’industrie des semi-conducteurs.

Trân Huu Dung, directeur de QTSC, a déclaré que l’entreprise souhaite devenir une passerelle reliant les entreprises mondiales de semi-conducteurs aux marchés vietnamien et asiatique, contribuant ainsi au développement de l’écosystème de semi-conducteurs à Hô Chi Minh-Ville.

Il a indiqué que cela permettra de renforcer la capacité d’innovation, de développer des ressources humaines hautement qualifiées et de favoriser une participation plus active du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Singapour figure parmi les principaux investisseurs étrangers au Vietnam depuis de nombreuses années, avec plus de 4.500 projets d’investissement en cours. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les échanges bilatéraux ont atteint 23,3 milliards de dollars singapouriens, soit une hausse de plus de 43% par rapport à la même période en 2025.

Ces résultats constituent une base solide pour l’expansion de la coopération bilatérale dans les secteurs de haute technologie, les semi-conducteurs étant considérés comme l’un des secteurs les plus prometteurs pour la prochaine décennie.

Cao Xuân Thang, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, a déclaré que de nombreuses entreprises singapouriennes souhaitent non seulement développer leurs activités au Vietnam, mais recherchent également des partenaires locaux compétents dans les domaines de la conception de circuits intégrés (CI), du conditionnement et des tests de puces, de la recherche et du développement, de la formation de la main-d’œuvre et du développement de chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

La période 2026-2030 est largement considérée comme une étape cruciale pour la transition du Vietnam, qui passera d’une participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales de semi-conducteurs à la mise en place progressive d’un écosystème national complet dans ce secteur.

Le pays a déjà attiré des entreprises majeures du secteur, telles que Marvell, Renesas, Infineon, Qualcomm, NVIDIA et HanaMicron, ainsi que de nombreuses sociétés spécialisées dans la conception de CI, le conditionnement et les tests de puces.

Selon Research and Markets, la plus grande plateforme mondiale d’études de marché, le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait croître de 2,22 milliards de dollars américains entre 2025 et 2030, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 7,1%.

En tant que principal centre d’innovation et de haute technologie du pays, Hô Chi Minh-Ville bénéficie d’atouts considérables pour le développement de ce secteur, grâce à son écosystème d’entreprises technologiques, de parcs technologiques, d’universités, d’instituts de recherche et de centres d’innovation.

VNA/CVN