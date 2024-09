Le Premier ministre félicite la province de Binh Duong pour son climat des affaires dynamique et efficace

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté jeudi 26 septembre à une conférence pour annoncer le schéma directeur de la province de Binh Duong (Sud) pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050. Le chef du gouvernement a salué ses efforts de créer un environnement des affaires dynamique et efficace ; une société harmonieuse, humaine et durable ; et une administration proactive et transparente.

Le chef du gouvernement a noté qu’après près de 30 ans de formation et de développement, Binh Duong a fait des progrès significatifs, se transformant d’une terre agricole en un centre industriel moderne de haute technologie qui a attiré des milliers de projets d’investissement direct étranger (IDE) et créé des millions d’emplois.

Le PIB de la province a été multiplié par 125 au cours des 30 dernières années. En 2023, le PIB par habitant a atteint 172,5 millions de dôngs (7.000 USD), soit 1,7 fois la moyenne nationale, ce qui la place au cinquième rang parmi les 63 provinces et villes. Le taux d’urbanisation a atteint 85%, ce qui place Binh Duong au deuxième rang du pays.

C’est une destination de premier plan pour les IDE au Vietnam. Fin août, Binh Duong avait attiré plus de 4.300 projets d’IDE pour un investissement total de plus de 41,8 milliards d'USD, se classant au troisième rang du pays.

Soulignant certaines limites du processus de développement de la province, le chef du gouvernement a souligné que le plan directeur est le produit du brainstorming de l’intellect du Comité provincial du Parti, des autorités et de la population, ainsi que des scientifiques, du monde des affaires et des citoyens de tout le pays ; et qu’il représente la cristallisation du passé, du présent et du futur, ainsi que de l’héritage, de l’innovation et du développement.

Pour mettre en œuvre avec succès le plan directeur, il a exhorté la province à prendre l’initiative de connecter l’économie avec les régions, les nations et le monde entier ; à être pionnière dans l’écologisation et la numérisation de l’économie, à développer de manière proactive l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie du partage, l’économie de la connaissance et l’économie nocturne ; et à prendre l’initiative de construire des zones industrielles de nouvelle génération dans une direction verte, numérique, de haute technologie et intelligente, en encourageant l’innovation et les start-ups, et en se concentrant sur la formation de ressources humaines de haute qualité.

Binh Duong doit maximiser ses ressources et tirer parti de ses traditions historiques et culturelles, et accélérer les partenariats public-privé et les investissements stratégiques dans les infrastructures, en particulier dans les transports, le développement urbain, l’adaptation au changement climatique et les infrastructures numériques, a-t-il souligné.

En outre, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de se concentrer sur l’investissement dans l’éducation et la formation pour développer des ressources humaines de haute qualité, en élaborant des politiques prioritaires pour améliorer les connaissances du public et attirer les talents, en renforçant les réformes administratives et en améliorant l’environnement des investissements et des affaires.

Il a espéré que les entreprises de la province prendront l’initiative en matière d’innovation, de transformation verte et numérique, de transfert de technologie et de gouvernance intelligente et moderne ; développer des ressources humaines de haute qualité et fournir des retours d’information sur les réformes administratives et les améliorations de l’environnement d’investissement et d’affaires.

Le plan directeur vise à faire de Binh Duong une ville gérée de manière centralisée d’ici 2030, un pôle de développement dynamique et global en Asie du Sud-Est, un centre industriel et de services moderne et un leader dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

D’ici 2050, Binh Duong vise à devenir un centre industriel et de services urbain durable et à servir de moteur au développement économique national, ses principaux moteurs de croissance étant l’industrie, les services et l’innovation, soutenus par une base économique solide et hautement compétitive. Les résidents devraient bénéficier d’une qualité de vie élevée, avec des niveaux de revenus comparables à ceux des pays développés.

Lors de la conférence, les autorités de Binh Duong ont remis les décisions d’approbation de la politique d’investissement et les certificats d’enregistrement d’investissement pour huit projets agréés en 2024, avec un investissement total enregistré de plus de 1,8 milliard d'USD dans de nombreux domaines tels que les infrastructures, le développement urbain, le textile et les machines.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté la direction de la construction du projet d’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành.

Texte et photos : VNA - Duong Giang/CVN