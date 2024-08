Le Premier ministre demande de combler les lacunes de la législation financière

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé vendredi 16 août à Hanoï une réunion entre la permanence du gouvernement et les représentants des ministères et des secteurs pour discuter de l’élaboration d’un projet de loi visant à modifier certains contenus des lois relatives aux finances et au budget.

Les responsables ont écouté les propositions sur l’élaboration du projet de loi modifiant certaines dispositions de la Loi sur le budget de l’État, de la Loi sur la gestion et l’utilisation des biens publics, de la Loi sur les archives nationales, de la Loi sur la comptabilité, de la Loi sur l’audit indépendant, de la Loi sur les valeurs mobilières et de la Loi sur l’administration fiscale.

Ils ont examiné la nécessité d’élaborer cette loi, le processus et les procédures, ainsi que les politiques à stipuler dans le projet.

Le chef du gouvernement, qui est également à la tête du comité de pilotage pour la révision et la résolution des problèmes dans le système des documents juridiques, a souligné que la construction et le perfectionnement institutionnels constituent l’une des trois percées stratégiques ciblées par le Parti et l’État.

Convenant de la nécessité d’élaborer une loi modifiant et complétant les sept lois sur les finances afin de lever les obstacles juridiques, il a demandé de réviser en profondeur les contenus fondamentaux et urgents qui servent à la stabilisation macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la promotion de la croissance, ainsi qu’à assurer les grands équilibres de l’économie.

En plus d’améliorer la gestion de l’État par le biais de politiques, de processus, de normes et d’outils d’examen et de supervision, la nouvelle loi doit également faciliter le renforcement de la réforme des procédures administratives, l’éradication du mécanisme "demander-donner", la réduction de la bureaucratie pour les personnes et les entreprises, et la prévention des conditions de corruption et des phénomènes négatifs.

En outre, la nouvelle loi doit permettre de lever les obstacles à la production et aux activités commerciales, de stimuler la décentralisation du pouvoir et l’allocation des ressources, et de mobiliser toutes les ressources pour le développement, contribuant ainsi à atteindre les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, a-t-il poursuivi.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité les responsables des ministères et des secteurs à une réflexion poussée, avant de charger le ministère des Finances de finaliser le projet de loi afin que le gouvernement puisse le soumettre à la 8e session de la XVe Assemblée nationale en octobre prochain, et de se coordonner étroitement avec les organes de l’Assemblée nationale pendant le processus de rédaction.

