L’Assemblée nationale adopte le budget prévisionnel de l'État pour 2025

Le budget de l'État pour l'année 2025 prévoit des recettes s'élevant à 1.966.839 milliards de dôngs, et des dépenses totales atteignant 2.548.958 milliards de dôngs, engendrant ainsi un déficit budgétaire de 471.500 milliards de dôngs, soit 3,8% du PIB national.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la Résolution précise qu'il n'y aura pas d'augmentation des salaires dans la fonction publique, des pensions, des prestations d'assurance sociale, ni des avantages sociaux pour les personnes ayant rendu des services méritoires en 2025.

Des voix se sont élevées pour souligner la nécessité d'accélérer le décaissement des investissements publics, notamment pour les projets nationaux stratégiques et les initiatives locales majeures. Les législateurs ont recommandé de rediriger les fonds des projets à mise en œuvre lente vers ceux qui présentent un potentiel de réalisation plus rapide.

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale a exhorté le gouvernement à faire preuve de rigueur et de détermination pour surmonter les défis économiques actuels, en renforçant la responsabilité et en favorisant l'initiative des ministères, des secteurs et des autorités locales afin d'atteindre un taux de décaissement des investissements publics de 95% des montants alloués.

En prenant en compte les propositions des députés, le projet de Résolution sur l'allocation du budget central pour 2025 précise que la distribution des fonds d'investissement devra suivre une approche ciblée et prioritaire, en conformité avec la loi sur l'investissement public et les Résolutions de l'Assemblée nationale et de son Comité permanent.

VNA/CVN