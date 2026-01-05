Le textile-habillement vietnamien s’impose sur le marché canadien

Dans un contexte international marqué par des difficultés liées aux barrières tarifaires, le marché canadien demeure un point lumineux pour le secteur du textile-habillement vietnamien.

Photo : VNA/CVN

En 2025, les exportations vers ce pays sont estimées en hausse d’environ 10 %, pour dépasser 1,3 milliard de dollars. Cet essor repose notamment sur les avantages offerts par l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), la qualité reconnue des produits vietnamiens et la volonté du Canada de diversifier ses sources d’approvisionnement.

Lors du Salon du textile de Toronto 2025, les produits de deux entreprises vietnamiennes - la Société par actions de textile Bao Minh et la société de teinture et de textile Viet Hong - ont suscité un vif intérêt auprès des clients canadiens et nord-américains. Viet Hong y a présenté une gamme de denim (toile de jean) caractéristique de son savoir-faire, tandis que Bảo Minh s’est positionnée sur le segment des fils et tissus de moyenne et haute gamme, grâce à une chaîne de production intégrée.

S’exprimant auprès de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Canada, le directeur de la Fédération canadienne du textile, Bob Kirke, a souligné que le marché canadien, bien que de taille modeste, importait de nombreux produits fabriqués au Vietnam pour des marques internationales telles que Hugo Boss, VF Corp ou encore The North Face. Selon lui, la priorité est d’établir des liens directs entre les entreprises canadiennes et vietnamiennes. Il a recommandé aux sociétés vietnamiennes de cibler un nombre restreint d’entreprises canadiennes performantes afin de consolider une croissance durable.

De son côté, la conseillère commerciale du Vietnam au Canada, Trân Thu Quynh, a rappelé que le Vietnam était depuis de nombreuses années reconnu pour sa capacité à fournir des produits répondant à des normes élevées et à des exigences techniques strictes, un atout majeur du textile-habillement vietnamien sur le marché international. Le Canada abrite de nombreuses marques de vêtements de renommée mondiale. Dans ce contexte, plusieurs investisseurs canadiens choisissent d’implanter des usines au Vietnam, non seulement pour réexporter leurs produits vers l’Amérique du Nord, mais aussi pour les distribuer depuis le Vietnam vers la région Asie-Pacifique et les marchés internationaux.

À travers leur participation à cet événement, les entreprises vietnamiennes ont surtout voulu faire passer un message clair : le Vietnam ne se positionne pas uniquement comme un fournisseur de produits, mais aussi comme un partenaire durable et fiable pour des relations commerciales à long terme, capable de satisfaire des exigences élevées en matière de qualité, de connectivité industrielle et de développement conjoint des marques.

VNA/CVN