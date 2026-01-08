L’IDE, moteur de la croissance du GRDP dans de nombreuses localités

Selon le rapport de l’Office national des statistiques sur les résultats de la croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de 34 localités, l’année 2025 se distingue par une nette accélération économique dans plusieurs provinces.

Ce dynamisme s’explique notamment par les réformes institutionnelles, l’amélioration de l’environnement des affaires et une exploitation plus efficace des investissements directs étrangers (IDE).

Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Phu Tho et Bac Ninh ont ainsi enregistré des taux de croissance remarquables, compris entre 10,27% et 11,89%, bien au-dessus de la moyenne nationale.

Selon Lê Trung Hiêu, directeur général adjoint de l’Office national des statistiques, cette percée est étroitement liée au fonctionnement des grands complexes industriels et des projets d’IDE majeurs, tels que les zones économiques de Quang Yên et de Dinh Vu - Cat Hai, ainsi qu’aux pôles de production de groupes comme VinFast, LG ou Samsung.

Par ailleurs, la fusion de Bac Ninh et Bac Giang a favorisé l’émergence d’un centre manufacturier de premier plan. En combinant l’expertise de Bac Ninh dans l’électronique et la force de Bac Giang dans la sous-traitance industrielle, cette synergie optimise les ressources et renforce la compétitivité de la région. En 2025, le GRDP de Bac Ninh a progressé de 10,3%, se classant au 5ᵉ rang parmi les 34 localités du pays.

Cette croissance est principalement tirée par le secteur clé de la fabrication de produits électroniques, d’ordinateurs et de produits optiques, en hausse de plus de 20%, grâce à l’expansion d’entreprises existantes telles que Hana Micron et Samsung Electro-Mechanics, ainsi qu’à la mise en activité de nouveaux projets d’IDE depuis fin 2024, dont Fulian et Amkor Technology.

Pour 2026, l’Office national des statistiques recommande aux collectivités locales de mobiliser et d’utiliser efficacement les ressources au service du développement économique, tout en valorisant pleinement les atouts endogènes à travers une amélioration substantielle de l’environnement de l’investissement et des affaires. Il s’agit notamment de soutenir les entreprises nationales dans l’expansion de leur production et le renforcement de leur compétitivité.

Lê Trung Hiêu a souligné la nécessité d'accorder la priorité aux projets d’infrastructures clés et à forte connectivité régionale, d'élargir les partenariats internationaux et d'attirer de manière sélective les investissements étrangers.

