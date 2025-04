Ordonnance sur la gestion et la protection du mausolée du Président Hô Chi Minh

L'ordonnance comprend six chapitres et 32 articles et entrera en vigueur le 19 mai 2025. Sa rédaction vise à perfectionner le cadre juridique afin d'assurer la préservation à long terme et la protection absolue du corps du Président Hô Chi Minh. Elle entend également corriger les lacunes existantes et renforcer la gestion du site dans le contexte actuel.

L'ordonnance définit avec précision le périmètre du site des reliques du mausolée du Président Hô Chi Minh, qui comprend : le mausolée du Président Hô Chi Minh et la place Ba Dinh, le monument aux héros et aux martyrs, le site K9, ainsi que les infrastructures et services dédiés à la conservation du corps et à la sécurité absolue du site.

L'ordonnance prévoit des mesures rigoureuses pour la conservation du corps du Président, incluant des procédures médicales et techniques spécifiques, l'application de technologies de pointe, et un processus de vérification et d'évaluation régulière de l'état du corps. Le ministère de la Défense est chargé de définir les réglementations détaillées relatives à la sécurité et à la sûreté absolue du site et de la dépouille.

L'ordonnance établit un cadre précis pour la gestion et l'entretien des infrastructures du site, la préservation de l'espace, des ouvrages, la réglementation des constructions et la protection de l'environnement. Elle souligne également l'importance de garantir le bon déroulement des activités politiques et culturelles qui se tiennent sur le site.

