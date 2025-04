S'épanouir dans l'intégration internationale

En revisitant l’histoire de la Révolution vietnamienne, on constate que l’intégration et le développement du pays ont toujours été étroitement liés aux transformations de leur époque. Dès les premiers jours de la fondation de la République, dans une lettre adressée aux Nations unies, le Président Hô Chi Minh exprimait clairement la volonté du Vietnam d’être l’ami de tous les pays, affirmant le désir de "mettre en œuvre une politique d’ouverture et de coopération dans tous les domaines". Cela peut être considéré comme le tout premier "manifeste" de la République démocratique du Vietnam sur son approche envers la communauté internationale.

L’idée de "combiner la force nationale avec la force de l’époque" a été appliquée de manière créative par notre Parti pendant plus de 80 ans, liant constamment la révolution nationale à la tendance progressiste et à la cause commune de l’humanité.

Avec l’entrée dans la période de Renouveau (Dôi moi), le Parti a affirmé que, pour atteindre la paix et le développement, il fallait s’ouvrir au monde extérieur et coopérer avec d’autres nations. L’intégration internationale est alors devenue une forme avancée de coopération internationale. En d’autres termes, l’intégration internationale signifie "s’insérer dans le courant de son temps, battre au même rythme, respirer au même souffle que son époque", en renforçant sa puissance par la connexion au monde. Le Parti a mis en œuvre une ligne directrice d’intégration internationale, d’abord économique, puis élargie à tous les domaines, afin d’ouvrir et d’approfondir les relations avec les pays et les organisations internationales, de mobiliser les ressources extérieures pour le développement socio-économique, et d’accroître le rôle et la position du pays sur la scène mondiale sur les aspects politique, économique et culturel.

Notre pays entre aujourd’hui dans une nouvelle ère de progrès pour la prospérité et la puissance - "un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé" - ce qui exige un nouvel état d’esprit, une nouvelle position, et une nouvelle approche de l’intégration internationale. La publication de la Résolution n° 59-NQ/TW du 24 janvier 2025 du Bureau politique sur "l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture" constitue une décision majeure, marquant un tournant historique dans le processus d’intégration du pays. Cette résolution positionne l’intégration internationale comme un moteur important permettant au Vietnam d’entrer dans une nouvelle ère. Dans ce processus, l’intégration internationale passe d’un statut de pays récepteur à celui de pays contributeur, d’une intégration profonde à une intégration complète, et d’un positionnement de pays suiveur à celui d’un pays émergent, pionnier dans de nouveaux domaines.

Notre Parti considère l’intégration internationale comme une stratégie importante pour consolider la position politique du pays, promouvoir son développement économique, garantir la sécurité nationale et renforcer son influence à l’échelle mondiale. Cette intégration s’est développée au fil du temps : d’une ouverture limitée, sélective et idéologique, principalement économique à ses débuts, vers une intégration internationale profonde et globale. Le 9ᵉ Congrès national du Parti a posé, pour la première fois, la ligne directrice d’"intégration économique internationale". Le 11ᵉ Congrès national a marqué un changement dans l’approche, élargissant cette politique à "l’intégration internationale dans tous les domaines". La Résolution N°22-NQ/TW du 10 avril 2013 du Bureau politique a concrétisé cette ligne directrice avec une politique d’"intégration internationale proactive et active". Plus récemment, lors du XIIIᵉ Congrès national du Parti, cette orientation stratégique a été réaffirmée, développée et perfectionnée : il s’agit désormais de "s’intégrer de manière proactive, active, globale, profonde et efficace dans la communauté internationale".

Au cours de 40 années de Renouveau (Dôi Moi), le processus d’intégration internationale du Vietnam a obtenu des résultats importants d’une portée historique. D’un pays autrefois isolé et assiégé, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays dans le monde, entretient des partenariats stratégiques et des partenariats intégraux avec 34 nations, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que les grandes puissances. Le pays est également un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales, développant des relations politiques, de défense et de sécurité de manière substantielle et approfondie. Partant d’une économie pauvre, arriérée et sous embargo, le Vietnam est devenu aujourd’hui l’une des 34 plus grandes économies mondiales. Sa taille économique a été multipliée par près de 100 par rapport à 1986, et le revenu moyen par habitant est passé de moins de 100 dollars à près de 5.000 dollars. La participation du Vietnam à des accords de coopération et d’intégration économique internationale à plusieurs niveaux, en particulier à 17 accords de libre-échange (ALE), a permis de le relier à plus de 60 économies clés. Cela a favorisé une implication plus profonde dans les chaînes mondiales de production et d’approvisionnement, plaçant le Vietnam parmi les 20 pays ayant le plus grand volume d’échanges commerciaux au monde. Depuis 2019, le pays figure également parmi les 20 économies attirant le plus d’investissements directs étrangers (IDE) et fait partie des 10 premiers pays recevant le plus d’envois de fonds de l’étranger.

Cependant, dans une perspective globale, sérieuse et objective, les résultats de la mise en œuvre des lignes directrices en matière d’intégration internationale présentent encore certains aspects en deçà des attentes, n’atteignant pas pleinement les objectifs fixés ni répondant de manière adéquate aux exigences du développement. De nombreuses lacunes, limites, obstacles et goulots d’étranglement continuent d’entraver le processus de développement. L’intégration internationale offre certes de nombreuses opportunités, mais elle engendre également divers défis et effets négatifs, tels que : la concurrence déloyale, une croissance non durable, l’élargissement des inégalités sociales, la pollution de l’environnement, ainsi que les risques de "dérive", "d’invasion culturelle", "d’auto-évolution", "d’auto-transformation" et "d’érosion de la confiance"...

L'intégration internationale à un nouveau niveau

Le monde est confronté à des mutations fondamentales d’époque, marquées par des transformations profondes dans tous les domaines sous l’effet de grands changements politiques, économiques, culturels, sociaux et scientifiques et technologiques. La période allant d’aujourd’hui à 2030 est considérée comme la plus cruciale pour façonner et établir un nouvel ordre mondial. Ces évolutions créent un environnement international plus multidimensionnel, offrant à la fois de grandes opportunités et de grands défis pour le pays. Dans cette phase de transition entre l’ancien et le nouveau, les pays de taille moyenne et les petits pays se retrouvent souvent dans une position passive, peinant à s’adapter à temps. Lors de cette transformation actuelle, si le pays ne parvient pas à saisir le rythme du monde, à identifier et exploiter les opportunités pour s’inscrire dans le courant de l’époque au cours des dix ou vingt prochaines années, le risque de retard en développement deviendra plus réel que jamais.

La force de l’époque actuelle réside dans les grandes tendances politiques, économiques et sociales mondiales, telles que la paix, la coopération et le développement, la démocratisation des relations internationales, le développement durable, ainsi que la coopération et l’intégration économiques. Il s’agit également de la force d’une communauté internationale en quête de consensus pour bâtir et consolider un monde multipolaire, multicentrique, démocratique, juste et équitable, fondé sur le droit international. Cette force s’exprime aussi, de manière remarquable, à travers la révolution scientifique et technologique, qui ouvre un espace de développement illimité fondé sur le savoir et le potentiel humain.

Face à ce moment charnière de l’histoire, le pays a besoin de décisions historiques. En héritant des valeurs déjà confirmées, la Résolution 59 a su capter le courant de la force de l’époque et "élever " l’intégration internationale à un nouveau niveau, en affirmant des points de vue à la fois révolutionnaires, audacieuses, empreintes d’identité nationale, fondées sur la science et profondément ancrées dans l’esprit de notre temps.

Tout d’abord, parallèlement à la défense et à la sécurité nationales, "promouvoir les affaires étrangères et l’intégration internationale" est une tâche importante et régulière. L’esprit important de l’intégration internationale est de tirer profit des ressources et des conditions favorables extérieures pour protéger la Patrie et développer le pays tôt et à distance ; assurer les intérêts nationaux, d’assurer au mieux les intérêts du peuple.

Deuxièmement, dans la perception, l’intégration internationale doit être l’affaire de tout le peuple, de tout le système politique, sous la direction du Parti et la gestion de l’État. Les habitants et les entreprises sont le centre, le sujet, la force motrice, la force principale et les bénéficiaires des avantages de l’intégration internationale. Intégration mais maintien de l’identité nationale, intégration mais pas dissolution.

Troisièmement, l’intégration internationale doit être fondée sur le rôle décisif de la force interne, en augmentant la force interne tout en tirant parti de la force externe. La force interne est la principale ressource, la racine de la force, elle doit donc toujours être promue pour assurer la proactivité, l'indépendance et l'autonomie, mais en même temps, il est nécessaire de tirer pleinement parti de toutes les ressources externes pour combiner et compléter la force interne. Combiner la force nationale et la force de l’époque vise à créer la force vietnamienne à l’ère du progrès national.

Quatrièmement, l'intégration internationale est un processus à la fois de coopération et de lutte : "Coopérer pour lutter et lutter pour coopérer. Se concentrer sur les partenaires, limiter les sujets.". En même temps, il faut respecter les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international. Dans l’intégration, il faut démontrer l’esprit de "partenariat actif et responsable" de la communauté internationale, être prête à contribuer aux efforts communs de la région et du monde.

Cinquièmement, l’intégration internationale doit être "synchrone, complète et extensive", les domaines devant être étroitement liés et se compléter dans une stratégie globale, avec des objectifs et des points clés, une feuille de route et des étapes appropriées.

Nous sommes confrontés à la nécessité d’une révolution accompagnée de réformes fortes et globales en faveur du développement. L'"esprit de renouveau" dans la réorganisation de l’appareil du système politique de la Résolution n°18 ; les "idées révolutionnaires" sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale de la Résolution 57 ; l'orientation sur l'intégration internationale, le "manuel d'action" de la Résolution 59, constituent un "trio stratégie" dans le contenu essentiel "Stabilité à long terme - Développement durable - Amélioration du niveau de vie", défini par le Parti. Dans la phase révolutionnaire actuelle, nous devons mettre en œuvre de manière drastique et efficace les orientations suivantes :

Premièrement, il est nécessaire de bien comprendre et de mettre en pratique les nouvelles réflexions, les nouvelles prises de conscience et les nouvelles actions en matière d’intégration internationale. En conséquence, la prise de conscience d'une intégration internationale proactive et active de manière synchrone, globale, étendue et efficace est une orientation stratégique majeure du Parti, une force motrice importante pour le développement et la défense de la Patrie ; la réalisation du progrès et de la justice sociale, la protection de l'environnement, la préservation et la promotion de l'identité culturelle nationale doivent être unifiée du niveau central au niveau local, à chaque organisation, à chaque personne et à chaque entreprise. Les directives et les politiques du Parti et de l’État sur l’intégration internationale, les exigences, les tâches, les opportunités, les droits, les responsabilités et les obligations du Vietnam dans l’intégration internationale doivent être diffusés et bien compris dans tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée.

Deuxièmement, l’intégration économique est identifiée comme le centre, l’intégration dans d’autres domaines doit faciliter l’intégration économique, la priorité absolue étant la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance et la promotion de la transformation numérique. Il faut se concentrer sur les industries présentant des avantages et du potentiel ; donner la priorité à la mobilisation des ressources pour les domaines et projets clés tels que les infrastructures stratégiques dans les transports et l’énergie comme les chemins de fer à grande vitesse, les autoroutes, les systèmes portuaires et les aéroports ; la centrale nucléaire, la centrale éolienne, la centrale solaire ; réduire les émissions ; devenir neutre en carbone pour éviter le gaspillage ; atteindre une efficacité élevée, en particulier dans le contexte de la transformation numérique et de la révolution industrielle 4.0 actuelle.

Il est essentiel de tirer pleinement parti des engagements, accords et liens économiques internationaux, en particulier des accords de libre-échange de nouvelle génération, afin de renforcer l'entrelacement des intérêts et d'éviter toute dépendance excessive à un nombre restreint de partenaires. Il faut perfectionner les institutions nationales pour renforcer la capacité à mettre en œuvre les engagements et accords internationaux. Il est nécessaire de mettre en place des mécanismes et des politiques spécifiques adaptés pour attirer davantage d'IDE de haute qualité, notamment dans les secteurs émergents et stratégiques qui stimulent la productivité, tels que les technologies de l'information, les télécommunications, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Des politiques adaptées doivent être mises en œuvre afin d'encourager les investisseurs étrangers à transférer des technologies, des compétences en gestion et des expertises spécialisées aux entreprises et aux travailleurs vietnamiens. Par ailleurs, il convient d'encourager les entreprises vietnamiennes à investir et à développer leurs activités à l'international, tout en construisant des marques nationales de renommée mondiale.

Troisièmement, l'intégration en matière de politique, de sécurité et de défense doit viser à renforcer le potentiel et la position du pays, ainsi qu'à protéger de manière précoce et à distance de la Patrie et avant que toute menace ne survienne. L'intégration internationale doit exploiter efficacement le réseau de partenariats établi afin de renforcer la confiance politique, mobiliser des ressources pour le développement, résoudre les différends par des moyens pacifiques et promouvoir la coopération sur la base du respect et du respect du droit international.

Il est essentiel de renforcer la coordination avec les partenaires pour faire face efficacement aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, tels que la question de la Mer Orientale, la sécurité des ressources en eau, la sécurité alimentaire, ainsi que la lutte contre la pollution, les pandémies, la cybercriminalité et la criminalité transnationale.

Avec une nouvelle position et des capacités accrues, nous pouvons jouer un rôle central, de leadership et de médiation dans certains domaines stratégiques ; contribuer plus activement aux opérations de maintien de la paix, de secours et de sauvetage internationaux ; diversifier la coopération en matière de défense et de sécurité ; et développer une industrie de défense et de sécurité autonome, résiliente, moderne et à double usage.

Amélioration de la compétitivité nationale

Quatrièmement, la science, la technologie et l'innovation doivent être identifiées comme une percée majeure et un moteur essentiel pour accélérer le développement des forces productives et perfectionner les relations de production conformément à l'esprit de la Résolution 57. Ainsi, l'intégration internationale dans ces domaines doit viser à aligner progressivement les normes et réglementations nationales en matière de science et de technologie sur les standards et pratiques internationales avancées. Cela permettra d'améliorer rapidement la compétitivité nationale, d'élargir les perspectives de développement du pays, de mobiliser et d'exploiter efficacement les ressources internationales, tout en valorisant pleinement les ressources nationales pour développer les industries prioritaires, stratégiques, émergentes et les secteurs d'innovation.

Cinquièmement, il est essentiel d'intensifier une intégration globale dans les domaines de la culture, de la société, du tourisme, de l'environnement, de l'éducation et de la formation, de la santé et d'autres secteurs. En matière de culture, l'intégration doit aller de pair avec la préservation, la valorisation et la promotion de la culture nationale. Il est nécessaire de développer les industries culturelles, l'industrie du contenu, ainsi que des produits et marques culturelles de haute qualité et compétitifs à l'échelle mondiale. Dans le domaine de la santé, il convient de renforcer la coopération en matière de recherche et d'application scientifique dans le secteur médical pour améliorer les soins de santé. Il est également essentiel de développer des centres médicaux spécialisés de niveau international, promouvant une approche combinée de la médecine orientale et occidentale. En ce qui concerne l'éducation et la formation, il faut accélérer la standardisation, l'innovation et l'amélioration de la qualité des établissements de formation nationaux afin de les hisser au niveau régional et international. Dans le domaine du tourisme, il est crucial d'élargir et de diversifier les marchés, en mettant l'accent sur ceux ayant un fort potentiel, un grand nombre de visiteurs, un niveau de dépenses élevé et une durée de séjour prolongée. Concernant la main-d'œuvre, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes pour développer une main-d'œuvre qualifiée, renforcer l'apprentissage tout au long de la vie et accroître les compétences et la productivité des travailleurs vietnamiens. Et surtout, il faut élaborer une stratégie pour former les Vietnamiens de la "génération en plein essor", afin que d'ici 2045, les jeunes Vietnamiens de dix-huit et vingt ans puissent se tenir côte à côte avec leurs amis internationaux, tant sur le plan intellectuel que physique.

Sixièmement, surmonter les obstacles à la mise en œuvre des engagements et accords internationaux, et promouvoir l’amélioration des institutions et des politiques. En particulier, il convient d’accélérer la révision et l’incorporation du droit international dans le droit national afin de mettre en œuvre pleinement, de manière cohérente et efficace, nos obligations et engagements. Les organisations doivent renforcer le suivi de l’application des lignes directrices, des politiques, des lois et des engagements en matière d’intégration internationale. Les ministères, les organismes et les collectivités locales doivent intensifier la mise en œuvre des engagements et des accords internationaux. Parallèlement, il est nécessaire d’institutionnaliser et de concrétiser les stratégies d’intégration internationale par secteur et par domaine, notamment en élaborant et en perfectionnant les textes juridiques relatifs à l’économie verte, à l’économie numérique, à l’économie circulaire, à la transition énergétique, à la transformation numérique, à la réduction des émissions de carbone, ainsi qu’à l’espace extra-atmosphérique.

Septièmement, promouvoir l’esprit de la Résolution 18 dans le processus d’intégration internationale, et renforcer les agences spécialisées dans le sens de rationalisation, de performance, de modernité et de professionnalisme. L’objectif est de rendre ces mécanismes plus efficaces, en suscitant des changements concrets dans la coordination de la mise en œuvre de l’intégration internationale entre les niveaux, les secteurs, les localités et chaque citoyen et entreprise. Il convient de considérer le travail du personnel comme la "racine", de constituer une équipe de cadres spécialisés dans l’intégration internationale, hautement qualifiés, dotés de compétences aux standards internationaux, capables de participer à la médiation et au règlement des conflits internationaux. Il est aussi important d’innover, de valoriser la proactivité et la créativité des collectivités locales, des populations et des entreprises dans leur participation à l’intégration internationale.

Enfin, l’intégration internationale ne sera pleinement réussie que lorsqu’elle deviendra une culture partagée et consciente de chaque individu, de chaque entreprise et de chaque localité. Il s’agit de promouvoir le rôle central, la participation active, proactive et créative des personnes, des entreprises et des collectivités dans l’articulation entre l’intégration internationale et l’intégration nationale, la connectivité entre régions et localités, entre secteurs et domaines, entre recherche et mise en œuvre..., afin de transformer l’intégration en résultats concrets.

L’Oncle Hô a appliqué de manière créative l’idée de combiner la force nationale avec la force de l’époque pour trouver une voie de salut national, libérer le Vietnam du joug colonial et reconquérir l’indépendance et la liberté de la nation. Dans le monde interdépendant d’aujourd’hui, le développement de chaque nation ne peut être isolé des dynamiques du monde et de l’époque, des événements actuels et de la conjoncture mondiale. En suivant l’exemple de l’Oncle Hô, nous devons capter le rythme des transformations mondiales, trouver une voie pour garantir la paix, la stabilité, la prospérité et le développement, et bâtir une position plus élevée et plus solide pour le pays dans la nouvelle ère.

Le pays se trouve à un moment porteur de grandes opportunités de développement, mais aussi de défis majeurs. Les acquis de l’intégration internationale jusqu’à présent ont permis d’accumuler une position et une force propices à une nouvelle avancée décisive. Dans cet esprit, la Résolution 59 marque un tournant important dans la pensée et l’orientation de notre Parti en matière d’intégration internationale pour la période à venir, créant une dynamique pour conduire le pays vers une ère glorieuse d’indépendance, de liberté, de bonheur, de prospérité et de durabilité.

