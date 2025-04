Hô Chi Minh-Ville - Belgique : perspectives prometteuses de coopération

Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a rencontré, ce jeudi 3 avril, le roi Philippe de Belgique et la reine Mathilde, en visite d'État au Vietnam.

Nguyên Van Nên a souligné que cette visite du couple royal belge revêtait une grande importance, étant la première visite d'État plus de 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique. Elle marque ainsi l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations bilatérales, favorisant une coopération plus profonde, substantielle et efficace.

Nguyên Van Nên a affirmé que Hô Chi Minh-Ville souhaitait et était prête à collaborer avec les localités et les partenaires belges dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé, la protection de l'environnement, la science et la technologie. L'objectif est de transformer ces potentiels en projets concrets, consolidant ainsi l’amitié entre le Vietnam et la Belgique et reflétant l'affection particulière du roi et de la reine pour le peuple vietnamien.

En réponse, le roi Philippe s'est réjoui de revenir à Hô Chi Minh-Ville et d'y observer son développement dynamique, contrastant avec sa première visite en 1994.

Dans un contexte mondial incertain, le roi Philippe a souligné la nécessité pour la Belgique et le Vietnam de renforcer leur solidarité et d'intensifier leur coopération. Il a précisé que les entreprises belges participant à cette visite ne se contentaient pas de promouvoir le potentiel économique de leur pays, mais souhaitaient également coopérer avec le Vietnam dans des domaines sociaux, notamment l'aide aux enfants en situation difficile.

En ce qui concerne Hô Chi Minh-Ville en particulier, la Belgique entend développer davantage de projets sociaux, axés non seulement sur l'investissement, mais aussi sur des bénéfices concrets pour la communauté, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales.

Par ailleurs, la Belgique souhaite intensifier la coopération entre les petites et moyennes entreprises dans les secteurs où elle dispose d'un fort potentiel.

Dans le cadre de leur visite à Hô Chi Minh-Ville, le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront au Musée des vestiges de la guerre et à la pagode Vinh Nghiêm, et participeront à diverses autres activités.

