Forum InCyber : une nouvelle édition à la "dimension internationale"

>> Royaume-Uni : "incident de cybersécurité" chez l'opérateur des transports de Londres

>> Les dirigeants législatifs du G7 décident de réglementer davantage l'IA

>> Google va racheter le spécialiste de cybersécurité Wiz pour 32 milliards de dollars

Photo : AFP/VNA/CVN

Quelque 18.000 participants ainsi que 700 entreprises et institutions publiques sont attendus, selon les organisateurs.

L'événement, axé sur le thème de la "confiance", accueillera plusieurs tables rondes, dont une session inaugurale où seront présentes plusieurs personnalités politiques et institutionnelles françaises et européennes.

Le Pdg de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, et l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gérard Araud ont confirmé leur participation, de même que le ministre de la Justice et de la Sécurité des Pays-Bas, David van Weel, la directrice d'Europol, Catherine De Bolle, et l'ancien Premier ministre belge Yves Leterme.

Un temps annoncé, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne sera finalement pas présent.

Le président du Forum InCyber, Guillaume Tissier, a mis l'accent sur la "dimension internationale qui se développe" au sein de cet événement.

Plus d'une centaine de pays seront représentés, a-t-il précisé.

Pour la première fois, le salon organise un événement baptisé "Invest In Cyber", dont le but est d'attirer des investissements dans des entreprises et de faire émerger "quelques champions de taille un peu plus importante".

Parmi les priorités du secteur, le président du salon désigne le "passage à l'échelle". "Aujourd'hui, l'insécurité numérique touche tout le monde. On a fait des progrès dans les dernières années, notamment sur les grandes organisations, et donc les attaques se sont déportées et le risque s'est déporté vers des PME, des TPE, vers les particuliers", a-t-il expliqué.

Cette problématique fait écho à l'examen au parlement français de la loi de transposition d'une directive européenne, Nis 2, pensée pour relever le niveau de préparation aux cyberattaques dans les petites et moyennes entreprises (PME) et les collectivités locales.

Quelque 15.000 à 18.000 entités devraient être assujetties à de nouvelles obligations de sécurisation de leur système informatique.

Le Forum renoue par ailleurs pour cette édition avec l'"European Cyber Cup", compétition de cybersécurité qui réunira 25 équipes et 250 participants, issus d'entreprises ou de formations spécialisées, qui s'affronteront autour de sept épreuves de mardi 1er à mercredi 2 avril.

AFP/VNA/CVN