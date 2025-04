Les ministres de la Défense vietnamien et chinois au poste frontalier de Huu Nghi

Dans le cadre du 9e Échange d'amitié en matière de défense frontalière Vietnam - Chine, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, et le général de corps d'armée Dong Jun, membre du Comité central du Parti communiste chinois et ministre chinois de la Défense, ont effectué une visite conjointe au poste frontalier international de Huu Nghi et au parc logistique de Viettel à Lang Son.