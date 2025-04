P4G : la croissance verte est une tendance mondiale irréversible

Dans le cadre du IV e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), trois sessions ministérielles se sont tenues jeudi matin 17 avril, portant sur des enjeux cruciaux : "Revitaliser et libérer la stratégie financière pour une croissance verte mondiale" ; "Solutions innovantes pour une transition énergétique efficace et durable" et "Chevaler avec la révolution verte 4.0 : le voyage de la transformation du système alimentaire pour une ère durable".

Présidant la session "Chevaler avec la révolution verte 4.0 : le voyage de la transformation du système alimentaire pour une ère durable", le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dô Duc Duy, a souligné que cette révolution contribuait non seulement à accroître la productivité et la qualité des produits, mais également à réduire la consommation de ressources et les émissions, tout en renforçant la résilience au changement climatique. Il a insisté sur le fait qu'elle créait ainsi les conditions propices à l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs et du bien-être des consommateurs.

Il a affirmé le rôle vital de l'innovation, de l'application de la technologie numérique et verte, ainsi que de la coopération multipartite et des partenariats public-privé, dans l'édification d'un avenir durable et équitable pour l'humanité.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement met progressivement en œuvre la transformation de l'agriculture vers un modèle vert, intelligent et durable, où l'innovation, alimentée par la recherche, l'application de la science et de la technologie modernes, et la transformation numérique sont considérées comme le moteur essentiel pour impulser des avancées significatives dans le secteur agricole.

Lors de la discussion plénière de haut niveau sur la "Transition verte durable et centrée sur les citoyens", les délégués nationaux et internationaux ont exploré des solutions novatrices et l'application de technologies de pointe pour optimiser l'efficacité et la durabilité du développement et de l'utilisation de l'énergie.

Ils ont partagé leurs meilleures pratiques en matière d'élaboration et de mise en œuvre de feuilles de route pour une transition énergétique durable, tout en soulignant l'importance des modèles de partenariat public-privé dans ce processus.

S'exprimant lors de la session ministérielle intitulée "Revitaliser et libérer la stratégie financière pour une croissance verte mondiale", les délégués ont concentré leurs échanges sur les expériences des différents pays dans le développement de marchés financiers verts, sur les solutions pour surmonter les obstacles techniques, juridiques et commerciaux, et sur les politiques budgétaires susceptibles d'attirer les investissements des secteurs public et privé.

