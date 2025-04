Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son reçoit une haute responsable de l’ONUDI

Le 17 avril à Hanoï, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a reçu Fatou Haïdara, adjointe au directeur général de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en visite au Vietnam pour participer au IV e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G).

Lors de la rencontre, les deux parties ont échangé sur l’évolution rapide de la situation mondiale, les opportunités offertes par le développement des technologies, ainsi que les défis posés aux institutions multilatérales.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a salué les efforts de l’ONUDI dans la promotion de la coopération industrielle, notamment dans le soutien aux pays en développement en matière d’industrialisation durable, d’amélioration de la productivité et de la compétitivité économique.

Il a souligné que dans la nouvelle phase de développement du Vietnam, l’industrie, les sciences et les technologies, l’innovation revêtent une importance cruciale. Il a présenté la stratégie de développement industriel du pays et les efforts pour promouvoir la transformation numérique nationale.

Le vice-Premier ministre a proposé que l’ONUDI continue d’accompagner le Vietnam dans l’élaboration de politiques industrielles, le renforcement des capacités, l’augmentation de la valeur ajoutée et de la résilience industrielle... Le Vietnam souhaite également renforcer la coopération dans les domaines des industries à faibles émissions et du transfert de technologies afin de promouvoir la transition verte, la transformation numérique et l’économie circulaire.

Fatou Haïdara a félicité le Vietnam pour l’organisation réussie du Sommet P4G et salué son engagement actif en faveur du multilatéralisme. Elle a exprimé son admiration pour la vision du Vietnam en matière de croissance verte et de développement durable et inclusif et affirmé que l’ONUDI est prête à soutenir les priorités de développement du Vietnam et à mettre en œuvre efficacement les projets de coopération.

Fondée en 1966 et basée à Vienne (Autriche), l’ONUDI est une agence spécialisée des Nations unies, jouant un rôle de coordination des activités industrielles du système onusien. Elle soutient les pays en développement dans l’amélioration de leur productivité et de leurs capacités industrielles…

VNA/CVN