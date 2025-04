P4G

Le Vietnam prêt à accueillir la 16e session de la CNUCED

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam souhaite poursuivre une étroite coopération avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) afin d’assurer le succès de sa 16e session qui se tiendra sur son sol.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une rencontre avec Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED, jeudi 17 avril, dans le cadre du IVe Sommet du Partenariat pour la Croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) organisé à Hanoï.

Pham Minh Chinh a affirmé l'importance du commerce et de l'investissement internationaux, les considérant comme un moteur de croissance, et a estimé qu’il s’agissait d’une occasion pour la CNUCED d’affirmer son rôle dans la réponse aux défis du commerce et de l’investissement mondiaux.

De son côté, la secrétaire générale de la CNUCED a estimé que, face aux nombreux défis du commerce mondial, le Vietnam continue de s'affirmer comme une économie en développement forte et dynamique. Elle a exprimé l’espoir que la 16e session de la CNUCED au Vietnam serait l’occasion de mettre en valeur les réussites du pays et de partager les leçons apprises avec d'autres.

Elle a constaté que l’organisation réussie du Sommet P4G et le message du chef du gouvernement vietnamien témoignent du fort engagement du Vietnam à atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations unies et à promouvoir des stratégies de transformation verte et durable aux niveaux national, régional et mondial.

Concernant le rôle de la CNUCED, Rebeca Grynspan a affirmé qu’elle continuerait à soutenir les pays, en particulier ceux en développement, à relever les défis actuels, et à renforcer le multilatéralisme ainsi que les relations commerciales internationales dans un esprit de respect mutuel et du droit international.

VNA/CVN