La vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed, reçue à Hanoï

Le Vietnam est un membre responsable des Nations unies (ONU) et exhorte l'organisation à continuer de soutenir le rôle central de l'ASEAN dans l'architecture régionale, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa rencontre avec la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed.

Photo : VNA/CVN

La vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, est à Hanoï pour assister au IVe Sommet du Partenariat pour la Croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G).

Lors de cette rencontre en marge de l'événement, le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé la volonté du Vietnam de contribuer activement à la paix, la stabilité et la prospérité dans la région Asie-Pacifique.

Pham Minh Chinh a remercié Amina Mohammed pour sa présence au Sommet P4G au nom du secrétaire général de l'ONU et a salué la relation croissante entre le Vietnam et l'organisation, ainsi que le travail efficace des agences onusiennes dans le pays.

Il a partagé les progrès du Vietnam en matière de développement socio-économique, notamment dans la réduction de la pauvreté et la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le pays vise à devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Il a appelé l'ONU à poursuivre son soutien dans des domaines tels que les sciences et technologies, l'innovation, la transition énergétique juste, l'économie verte et l’accélération de la réalisation des ODD.

Amina Mohammed a salué le rôle pionnier du Vietnam dans la transition verte, reflété dans le succès du Sommet P4G. Elle a exprimé son admiration pour le développement remarquable du pays et sa participation active aux forums de l'ONU et aux missions de maintien de la paix.

Elle a également salué l’engagement du Vietnam envers l’initiative "Une ONU" et exprimé ses préoccupations face aux défis actuels du multilatéralisme, comme le risque de guerre commerciale aux conséquences mondiales. Dans ce contexte, l’ONU espère continuer à compter sur le soutien des États membres pour renforcer son rôle face aux défis mondiaux.

Elle a affirmé que l’ONU continuerait à promouvoir l’investissement dans des domaines clés comme les technologies, l’intelligence artificielle, la lutte contre le changement climatique, la croissance verte et les systèmes agricoles durables afin d’atteindre les ODD dans les délais.

Enfin, elle a déclaré qu’elle collaborerait activement avec les partenaires pour lancer rapidement des projets concrets au Vietnam dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a adressé ses salutations au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et l’a invité à effectuer une nouvelle visite au Vietnam dans un avenir proche.

VNA/CVN