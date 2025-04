Le PM appelle à promouvoir l’émulation pour favoriser le développement national

Dans l’après-midi du 17 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Conseil central d’émulation et de récompense pour le mandat 2021-2026, a présidé la 11 e réunion du Conseil pour évaluer la mise en œuvre des tâches récentes et accélérer celles à venir.

À cette occasion, le Conseil a également examiné l’attribution et la remise à titre posthume des titres de "Héros des forces armées populaires" et de "Héros du Travail" à des collectifs et individus ayant obtenu des réalisations particulièrement exceptionnelles dans la construction et la défense de la Patrie.

Lors de la réunion, le Premier ministre a souligné que l’élaboration du cadre juridique relatif à l’émulation et aux récompenses, ainsi que la promulgation des textes d’application de la Loi concernée, avaient fait l’objet d’un suivi rigoureux et étaient désormais globalement achevées, créant des conditions favorables à sa mise en œuvre dans les ministères, secteurs et localités.

Les mouvements d’émulation continuent d’être largement déployés dans tout le pays, avec un contenu riche et des formes variées, contribuant de manière significative au développement socio-économique du pays.

Parmi ceux-ci figurent notamment les campagnes "Toute la nation s’unit pour éradiquer les logements précaires et délabrés", "Achever la ligne électrique 500 kV - circuit 3", "500 jours et nuits pour construire 3.000 km d’autoroutes", ou encore le mouvement "Alphabétisation numérique", qui sont activement menés et produisent des résultats concrets.

Le Premier ministre a indiqué que 2025 est une année marquée par de nombreux anniversaires d’événements historiques. Dans ce contexte, le pays s’engage dans une "révolution de rationalisation de l’appareil du système politique", dans la création de percées en matière de sciences, de technologies, d’innovation, de transition numérique, tout en renforçant l’intégration internationale. L’objectif est d’enregistrer une croissance de 8% en 2025, créant une dynamique pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les années suivantes et parvenir aux deux objectifs centenaires.

Il a donc demandé au Conseil de continuer à guider et encourager les ministères, organes et localités à promouvoir les activités d’émulation et de récompense, créant un élan dans tout le pays pour la mise en œuvre des missions stratégiques.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’en parallèle avec les récompenses, il faut construire des modèles exemplaires, organiser des bilans et diffuser les bonnes pratiques afin que la société, en particulier les jeunes, puisse suivre l’exemple des personnes méritantes. Il a appelé à amplifier les mouvements d’émulation, à inspirer la fierté et la confiance pour que la nation toute entière entre dans une nouvelle ère de prospérité et de puissance.

