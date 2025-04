Le Vietnam souhaite approfondir l’amitié et la coopération globale avec la France

Le chef du Parti a souligné que le fait que la France soit le premier membre de l’Union européenne (UE) à devenir un partenaire stratégique global du Vietnam démontre clairement la volonté de Hanoï d’approfondir l’amitié et la coopération globale avec Paris.

Il a suggéré que la France, en tant que membre clé et influent de l’UE, renforce les relations Vietnam - UE afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que les deux parties devaient poursuivre leur coopération étroite pour consolider le système commercial multilatéral, promouvoir activement le commerce bilatéral et ouvrir davantage leurs marchés respectifs.

Le secrétaire général du PCV a approuvé les propositions de l’ambassadeur français visant à exploiter pleinement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), et à promouvoir la coopération dans des domaines tels que les infrastructures, les énergies renouvelables, les sciences et technologies, l’innovation, l’aérospatiale et la formation de ressources humaines de haute qualité...

Il a également suggéré de continuer à approfondir la coopération dans des domaines traditionnels tels que la santé, la culture et la coopération décentralisée.

De son côté, Olivier Brochet a affirmé que la France souhaite continuer à accompagner le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement. Le Vietnam est l’un des partenaires prioritaires de la France dans la région Asie-Pacifique.

Tout en partageant les propos du secrétaire général Tô Lâm sur l’importance de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), l’ambassadeur a indiqué qu’il plaiderait pour une ratification rapide de l’accord par l’Assemblée nationale française, et qu’il appellerait la Commission européenne à lever le «carton jaune» imposé aux produits aquatiques vietnamiens.

Enfin, les deux parties ont convenu de continuer à renforcer leur coopération au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales, à promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international et la résolution des défis mondiaux.

