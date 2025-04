Marché du crédit carbone : le Vietnam sollicite le soutien du FIDA

Photo : VNA/CVN

Saluant le rôle du FIDA et sa coopération fructueuse avec le Vietnam au cours de ces dernières années, notamment dans le secteur agricole, Pham Minh Chinh a encouragé ce Fonds des Nations unies à augmenter ses prêts à taux préférentiels et ses aides non remboursables en faveur des projets agricoles vietnamiens.

Il a sollicité le soutien du FIDA, en collaboration avec d'autres partenaires, pour la mise en œuvre du projet vietnamien d'un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, ainsi que pour le développement du marché du crédit carbone.

De son côté, Donal Brown a loué les politiques de développement socio-économique du Vietnam et ses efforts pour améliorer le niveau de vie des minorités ethniques et garantir l'égalité des sexes. Il a également salué la coopération efficace entre le FIDA et le Vietnam, soulignant que les priorités du fonds sont parfaitement alignées avec la stratégie de développement socio-économique du Vietnam.

Donal Brown a assuré que son fonds maintiendrait une collaboration étroite avec les ministères, les secteurs et les localités vietnamiens, partageant informations et expériences en matière d'application des technologies agricoles.

Le FIDA continuera d'inciter les institutions financières et les partenaires internationaux à fournir au Vietnam des aides non remboursables dans l'agriculture durable et à le soutenir dans l'amélioration de ses capacités d'alerte précoce et d'adaptation aux changements climatiques, ainsi que dans la promotion de sa croissance verte, a-t-il conclu.

VNA/CVN