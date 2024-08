Le Premier ministre demande de promouvoir les projets régionaux du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Actuellement, un certain nombre de projets importants est en cours de mise en œuvre, enregistre des changements évidents, en particulier les projets d’autoroute Biên Hoà - Vung Tàu, Bên Luc - Long Thành, le projet de construction du terminal passagers T3 de l’aéroport international de Tân Son Nhât, le projet de réinstallation en faveur de la construction de l'aéroport international de Long Thành, le projet de rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville traversant la province de Binh Duong...

Cependant, selon le Conseil de coordination régionale du Sud-Est, au cours des sept derniers mois, sa croissance économique a atteint 5,58 %, - un taux inférieur à la moyenne nationale, n’ayant pas répondu aux attentes en tant que zone économique leader du pays.

Lors de la réunion, le conseil a également écouté et discuté de la situation de mise en œuvre des projets comme celui de développement d'un centre de start-up et d'innovation et d'intelligence artificielle à Hô Chi Minh-Ville, dans les provinces de Binh Duong et Dông Nai ; de développement du trafic reliant l'aéroport de Long Thành (Dông Nai), de réseau ferroviaire urbain de Hô Chi Minh Ville....

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du conseil, a reconnu les contributions de la région à l'économie et à la société du pays. Il a également précisé que le processus de développement de la région du Sud-Est souffrait encore des difficultés et défis. En particulier, la croissance économique de la région a été faible pendant six premiers mois. La pollution de l'environnement et les inondations sont des problèmes urgents mais qui s'améliorent lentement. La connectivité régionale laisse encore à désirer.

Il a donc demandé d’examiner les goulots d'étranglement juridiques et de proposer des révisions, notamment de la Loi sur l'investissement public ; de concentrer sur les trois moteurs de croissance traditionnels : investissement, exportation, consommation et les nouveaux moteurs de croissance comme l'innovation, la science et la technologie, la transformation verte et la transformation numérique, les industries émergentes telles que les puces semi-conductrices, l'intelligence artificielle, le cloud computing.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères et aux localités de continuer à rechercher et à sélectionner des projets régionaux importants et urgents ; de donner la priorité en termes de capitaux au plan à moyen terme 2026-2030, de préparer des capitaux pour le plan d'investissement public à moyen terme 2026-2030 afin de raccourcir le délai d'achèvement des procédures d'investissement et d'accélérer la mise en œuvre des projets.

Les agences compétentes continuent de rechercher, d'examiner, de modifier, d'intégrer les mécanismes et politiques, y compris les politiques de mobilisation des ressources, en particulier dans les localités de la région du Sud-Est ayant la capacité de générer des revenus importants, pour faciliter les investissements dans les infrastructures, a-t-il ordonné.

VNA/CVN