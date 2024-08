Assemblée nationale



Le président de l'AN travaille avec la Permanence du Comité du Parti de Nam Dinh

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a travaillé dans la matinée du 10 août avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Nam Dinh (Nord) sur la mise en œuvre de la Résolution du XX e Congrès provincial du Parti jusqu’à présent et sur ses priorités pour le reste du mandat 2020-2025.

Il a souligné les avantages de la localité, notamment sa position stratégique dans le delta du fleuve Rouge et dans la ceinture économique du golfe du Tonkin ; sa position géographique favorable pour se connecter à Hanoï, aux pôles économiques et aux localités voisines ; ainsi que ses ressources humaines jeunes, abondantes et de qualité.

La province dispose également d'un réseau d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires à fort investissement, ainsi que de 14 parcs industriels qui ont enregistré un capital enregistré total d'environ 5 milliards d'USD. Cela indique que Nam Dinh évolue dans la bonne direction pour développer ses secteurs comme industrie, commerce, services, tourisme et agriculture de haute qualité, a-t-il insisté.

Le chef de l’organe législatif a salué les bonnes performances socio-économiques de la province ces derniers temps, tout en mettant en avant les tâches prioritaires restantes à réaliser à l’avenir. Le dirigeant a demandé aux responsables provinciaux de continuer à mettre en œuvre la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et la Résolution du XXe Congrès du Parti de la province.

Nam Dinh devrait réviser les objectifs socio-économiques ainsi que les tâches à accomplir dans ce mandat, contribuer à la protection de la défense et de la sécurité nationale, a -t-il noté.

Enfin, Nam Dinh devrait également s'efforcer de devenir un pôle de développement important de la région du delta du fleuve Rouge, tout en déployant efficacement les programmes cibles nationaux et les Résolutions de l’Assemblée nationale et de l’État, a-t-il conclu.

