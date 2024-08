Le secrétaire général et président Tô Lâm travaille avec le Comité du Parti de Hanoï

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a exhorté vendredi 9 août la ville de Hanoï à promouvoir son rôle de centre politico-administratif, économique, culturel, éducatif, scientifico-technologique et d’intégration internationale du pays.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant s’est exprimé lors d’une séance de travail avec la permanence du Comité municipal du Parti sur la mise en œuvre de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, de la résolution du XVIIe Congrès municipal du Parti, et de la directive n°35-CT/TW du 14 juin 2024 du Politburo sur les congrès du Parti à tous les niveaux vers le XIVe Congrès national du Parti.

Ces dernières années, Hanoï est devenue une localité exemplaire dans de nombreux domaines, devenant un pôle d’innovation, de croissance du delta du fleuve Rouge, de la région du Nord et du pays, s’est-il félicité, saluant les efforts et les performances en matière de développement de la ville.

Malgré les difficultés causées par l’impact du COVID-19, Hanoï a enregistré une croissance économique de 1,16 fois supérieure à la moyenne nationale entre 2021 et 2023. Le développement des infrastructures techniques urbaines s’est accéléré, de nombreuses nouvelles zones urbaines ont été créées. Les industries culturelles deviennent progressivement un secteur économique clé. La vie de la population s’est améliorée.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé aux autorités municipales de faire preuve de dynamisme, de créativité, de poursuivre l’innovation dans la pensée et l’action pour développer la ville de manière plus rapide, globale et durable et en faire une ville exemplaire du pays à tous égards.

Hanoï doit promouvoir son développement en s’appuyant sur cinq piliers: la culture et l’homme; trois transformations (transformation verte, transformation numérique, économie circulaire); les infrastructures harmonieuses, modernes et interconnectées; l’économie numérique, la ville intelligente; la science, la technologie et l’innovation, a-t-il indiqué.

Selon le dirigeant, Hanoï doit également bien mettre en oeuvre le travail d’édification et de rectification du Parti et du système politique pour qu’ils soient vraiement sains et puissants, résolument reprévenir et repousser les phénomènes négatifs, notamment la dégradation en termes d’idéologie politique, de moralité et de mode de vie au sein des cadres, des membres du Parti, des fonctionnaires et des employés.

Hanoï a besoin d’un système de mécanismes et de politiques spécifiques et exceptionnels pour concrétiser la Loi sur la capitale (amendée), améliorer sa capacité financière et budgétaire et mobiliser des ressources pour son développement dans les temps à venir, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

La ville doit investir dans le développement du système d’infrastructures socio-économiques globales, harmonieuses, modernes et efficaces. Dans l’immédiat, il faut se concentrer sur la réduction des embouteillages, trouver des solutions plus radicales aux changements climatiques, à l’approvisionnement en eau, au drainage et à prévention des inondations, au traitement des déchets, a-t-il poursuivi.

Le dirigeant a également demandé d’attacher de l’importance à l’aménagement des espaces de développement socio-économique, de promouvoir les potentilités et avantages spécifiques, de développer l’économie urbaine comme principale force motrice et d’améliorer la qualité de la vie de la population, de faire des industries culturelles et touristiques un fer de lance économique.

Parallèlement à cela, Hanoï doit renforcer son potentiel de défense et de sécurité; assurer la sécurité et la sûreté absolues de la capitale en toutes circonstances; s’intégrer activement à l’international, développer les activités extérieures, construire l’image d’une capitale culturelle, paisible, prospère et connectée au monde entier, a-t-il indiqué.

VNA/CVN