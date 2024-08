L’Assemblée nationale du Vietnam cultive ses liens avec le Parlement de Malaisie

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants malaisiens ont affirmé que la visite du vice--président de l’Assemblée nationale du Vietnam contribuerait à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays et les deux parlements.

Afin d’approfondir les relations de coopération entre les deux parties, ils ont proposé d’établir une chaîne d’approvisionnement intégrée pour la production de semi-conducteurs, un domaine prioritaire de la Malaisie.

Discutant de la question de la Mer Orientale, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner avec d’autres pays pour maintenir la position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, en assurant la mise en œuvre pleine et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), la construction d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et efficient conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, en vue de faire de la Mer Orientale une mer de paix, de coopération et de prospérité.

Nguyên Khac Dinh a déclaré que sa visite devrait contribuer au renforcement de l’amitié et de la coopération multiforme entre les deux pays qui célébreront le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique en 2025, ainsi qu’ à la promotion de la coopération entre les deux organes législatifs vietnam et malaisien.

Il s’est réjoui du développement positif des relations bilatérales dans tous les domaines au cours du dernier demi-siècle.

Sur le plan international, il a hautement apprécié la coordination étroite entre les deux pays dans les forums régionaux et internationaux tels que l’ONU, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et l’ASEAN, souhaitant voir les deux pays renforcer leur coopération, maintenir la solidarité et la centralité de l’ASEAN, et s’unir pour construire une communauté de l’ASEAN forte, unie et autonome.

Photo : VNA/CVN

Il a proposé aux deux parties de faire avancer la signature d’accords de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants et le Sénat malaisiens, permettant aux deux parties de promouvoir et d’approfondir la coopération entre les organes législatifs des deux pays; de multiplier les contacts entre les parlementaires et les groupes parlementaires d’amitié.

Il a souligné la nécessité de continuer à promouvoir les mécanismes de coordination dans les forums multilatéraux tels que l’Assemblée interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et d’autres organisations parlementaires multilatérales ; de soutenir la position de chacun sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun ; de renforcer la coopération entre le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat du Sénat malaisien, notamment dans le domaine de la formation et de l’encadrement des fonctionnaires…

VNA/CVN