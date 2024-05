Pham Minh Chinh préside une réunion sur le développement de la région du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, le chef du gouvernement a demandé d’améliorer l’efficacité de la coordination régionale, du développement et de la connectivité, en mettant l’accent sur la construction de mécanismes et de politiques pour atteindre ces objectifs.

Il a demandé aux ministères, agences, localités et membres du conseil d’élaborer rapidement un plan d’action concret pour mettre en œuvre le plan directeur.

Le plan devrait donner la priorité à la restructuration économique avec l’accent mis sur les secteurs forts, les industries de haute technologie comme les semi-conducteurs, les services à haute valeur ajoutée comme le commerce électronique, ainsi que sur les centres logistiques à l’échelle régionale, le port de transbordement international de Cân Gio, la zone de libre-échange de Bà Ria-Vung Tàu et le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, a-t-il suggéré.

Photo : VNA/CVN

Soulignant l’importance de la formation de la main-d’œuvre, de la promotion de l’innovation et de la créativité et de la rationalisation des procédures administratives, il les a décrits comme essentiels pour améliorer l’environnement des affaires.

Une région moderne et civilisée

Le chef du gouvernement s’est également engagé à examiner les propositions des localités et a assigné des tâches spécifiques aux ministères, agences et localités. La région du Sud-Est devrait se transformer en une région moderne et civilisée dotée d’un secteur industriel florissant d’ici 2030. Elle vise à dépasser le seuil de revenu élevé et à devenir une pionnière dans l’adoption de nouveaux modèles de croissance, la transformation numérique et le développement de la culture, du social, les secteurs de l’éducation et de la santé.

Photo : VNA/CVN

Elle aspire à devenir une plaque tournante de premier plan pour l’économie numérique, attirant les institutions financières internationales et les grandes entreprises mondiales. Il se considère comme un centre d’activités économiques, financières, commerciales, culturelles, éducatives et scientifiques et technologiques au Vietnam, occupant une position de premier plan en Asie du Sud-Est et évoluant aux côtés des grandes villes asiatiques.

Photo : VNA/CVN

La région vise un taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut régional (PIBR) de 8 à 9% entre 2021 et 2030, avec un PIBB par habitant compris entre 14.500 et 16.000 USD.

Le secteur des services devrait représenter 41 à 42% du PIBR de la région, tandis que l’industrie et la construction devraient contribuer à hauteur de 45 à 46% et l’agriculture, la sylviculture et la pêche à hauteur d’environ 2 à 3%.

Le taux de travailleurs formés possédant des qualifications certifiées devrait atteindre 40 à 45% tandis que le taux de chômage rester inférieur à 3%.

VNA/CVN