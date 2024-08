Le ministre vietnamien des Affaires étrangères rencontre des dirigeants japonais

>> Le ministre vietnamien des AE effectue une visite officielle au Japon

>> Activités du ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, au Japon

Photo : VNA/CVN

Lors de ces rencontres tenues dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le chef de la diplomatie vietnamien s’est réjoui que le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon ait continué à se développer de manière substantielle et productive dans tous les domaines avec une grande confiance politique.

Le Japon est l’un des partenaires les plus importants du Vietnam dans les domaines de l’aide publique au développement (APD), de l’investissement, du commerce et du travail, a-t-il déclaré, notant que les deux pays élargissent également leurs liens à de nouveaux domaines comme la transition énergétique, la transition verte et la transformation numérique.

Le ministre a apprécié l’aide multiforme du Japon au développement socio-économique du Vietnam, notant que son APD a grandement contribué au développement des infrastructures au Vietnam, y compris de nombreux projets symbolisant les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une rencontre avec Nagahama Hiroyuki, il a proposé au vice-président de la Chambre des conseillers de soutenir et de promouvoir les visites mutuelles à tous les niveaux, les échanges entre les deux parlements ainsi que les jeunes et les femmes parlementaires, ainsi que le renforcement des liens économiques en favorisant l’APD, les investissements et les liens commerciaux.

Formation des ressources humaines

Bùi Thanh Son a appelé le Japon à intensifier les projets d’APD de nouvelle génération, la collaboration dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la transformation numérique, de la transition verte et du train à grande vitesse, les échanges entre localités, ainsi que la coopération culturelle et interpersonnelle.

Le ministre des Affaires étrangères a suggéré au gouvernement japonais de continuer à simplifier les procédures d’octroi de visas, de travailler à l’exemption de visas et d’envisager d’accorder des visas de longue durée aux citoyens vietnamiens.

Présentant ses condoléances pour le décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et appelant les deux pays à perpétuer l’héritage du défunt dirigeant, Nagahama Hiroyuki a transmis l’invitation du président de la Chambre des conseillers Otsuji Hidehisa au président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân de se rendre au Japon.

Il s’est engagé à soutenir le renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans tous les domaines, à accroître les échanges et la coopération entre les deux organes législatifs et à créer les conditions permettant aux ouvriers et stagiaires vietnamiens de travailler au Japon.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec Miyazaki Katsura, vice-présidente exécutive de la JICA, Bùi Thanh Son a suggéré à la JICA de renforcer l’examen de l’octroi de prêts d’APD de nouvelle génération avec des conditions et des procédures d’emprunt plus préférentielles et plus simples pour le développement d’infrastructures à grande échelle, les soins de santé, la protection de l’environnement et la réponse au changement climatique au Vietnam.

Nouveaux domaines de coopération

Il a également demandé à la JICA d’assister le pays dans la formation des ressources humaines, de promouvoir des projets d’assistance concrets dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transition verte, l’innovation et la réforme administrative, et d’accélérer certains projets clés de coopération en matière d’APD entre les deux pays.

Le gouvernement vietnamien continue de considérer l’APD comme une source importante et prioritaire de financement pour les grands projets d’infrastructures clés dans les temps à venir, a-t-il poursuivi.

Miyazaki Katsura a salué la récente 12e réunion du Comité de coopération Vietnam - Japon, qui a discuté des mesures visant à renforcer les partenariats économiques, y compris la coopération en matière d’APD. Il a également remercié le ministère vietnamien des Affaires étrangères pour sa collaboration avec les ministères et secteurs concernés afin de promouvoir les projets d’APD des deux pays.

Elle a accepté d’examiner les propositions de la partie vietnamienne concernant certains projets financés par des prêts d’APD et la formation des ressources humaines dans de nouveaux domaines.

Photo : VNA/CVN

Recevant le gouverneur Suzuki Naomichi à Hokkaido, Bùi Thanh Son a hautement apprécié le soutien et la détermination du gouverneur et de l’administration locale à renforcer la coopération multiforme avec le Vietnam, en particulier dans le domaine du travail, des échanges culturels, des liens interpersonnels et du tourisme.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé Hokkaido à continuer de renforcer les liens avec les localités vietnamiennes dans des domaines concrets et pratiques, notamment le commerce, l’investissement, le tourisme, la culture et l’enseignement de la langue japonaise.

Il a également appelé les entreprises locales à investir davantage au Vietnam dans les domaines dans lesquels elles sont fortes, comme l’agriculture de haute technologie, la sylviculture, ainsi que la transformation et l’exportation des produits de la mer ; à renforcer la collaboration dans la formation de la main-d’œuvre, en particulier des travailleurs de haute qualité pour l’industrie des semi-conducteurs ; à accueillir davantage de stagiaires vietnamiens ; et à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, étudier et travailler dans la préfecture.

Suzuki Naomichi a affirmé la volonté de sa préfecture de renforcer la coopération avec les localités vietnamiennes, d’accueillir davantage de travailleurs et de stagiaires de haute qualité du Vietnam et d’accroître la coopération dans la formation des ressources humaines.

Coopération décentralisée

Le gouverneur a également salué les contributions d’environ 12.000 Vietnamiens, la plus grande communauté étrangère d’Hokkaido, au développement socio-économique local. Il a exprimé son espoir que davantage de Vietnamiens viendront travailler ici, promettant un soutien supplémentaire à la communauté.

Les échanges culturels et interpersonnels tels que le Festival du Vietnam dans la ville de Sapporo et le Festival de Hokkaido dans la ville de Ha Long continueront d’être organisés afin d’approfondir la cohésion et la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Japonais, a-t-il ajouté.

Le 8 août, Bùi Thanh Son a reçu l’ancien ambassadeur spécial du Japon au Vietnam, Sugi Ryotaro, appréciant le dévouement de ce dernier à l’amitié entre les deux pays depuis plus de 30 ans.

VNA/CVN