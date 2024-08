Japon : activités du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son à Sapporo



Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a assisté au 3 e Festival du Vietnam et à un colloque sur les perspectives de coopération entre les universités vietnamiennes et japonaises dans la nouvelle période. Ces deux évènements ont eu lieu le 10 août à Sapporo dans la préfecture de Hokkaido.

>> Le ministre vietnamien des AE effectue une visite officielle au Japon

>> Activités du ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, au Japon

>> Le ministre vietnamien des Affaires étrangères rencontre des dirigeants japonais

Photo : VNA/CVN

Le 3e Festival du Vietnam à Sapporo était le premier événement d'échange culturel à grande échelle entre la préfecture de Hokkaido et le Vietnam après que les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde en 2023 et en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Bùi Thanh Son a déclaré remercier le gouverneur de la préfecture de Hokkaido, Suzuki Naomichi et le conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam, Takebe Tsutomu, également chef d’honneur du comité d'organisation et fondateur du Festival du Vietnam à Sapporo pour leurs contributions à l’approfondissement des relations du Vietnam avec le Japon en général et Hokkaido en particulier.

Le festival contribue à approfondir les sentiments sincères et la confiance mutuelle entre les peuples du Vietnam et du Japon, créant une base solide pour le développement durable du partenariat stratégique intégral entre les deux pays en général et la coopération entre la préfecture de Hokkaido et les localités du Vietnam, a indiqué le ministre vietnamien.

Renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle

Soulignant les contributions de la communauté vietnamien au développement de sa préfecture, le gouverneur adjoint de Hokkaido, Mitsuhashi Tsuyoshi s’est engagé à continuer d’organiser des événements culturels, tels que le Festival du Vietnam à Sapporo et le Festival de Hokkaido à Ha Long, pour renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

S'exprimant lors du colloque, le ministre Bùi Thanh Son a souligné que la coopération dans la formation des ressources humaines, en particulier des ressources humaines de haute qualité, avait été lancée très tôt et constituait l'un des trois piliers de la coopération de nouvelle génération entre les deux pays.

Selon lui, le Japon est l'un des plus grands fournisseurs d'aides au secteur de l'éducation et de la formation du Vietnam et le Vietnam est le premier pays au monde à introduire officiellement le japonais au collège à partir de 2003 et à l'école primaire à partir de 2019.

Il y a actuellement plus de 43.000 étudiants vietnamiens au Japon, ce qui constitue une force importante, contribuant au développement socioéconomique des deux pays et à l’intensification de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Le ministre vietnamien a proposé aux universités d'Hokkaido de promouvoir la coopération et d'augmenter l'offre de bourses aux étudiants vietnamiens, en particulier dans des domaines tels que l'économie, l'énergie et la biotechnologie, la médecine, les soins infirmiers... ainsi que de promouvoir la coopération en matière de ressources humaines de haute qualité, en reliant l'initiative "Vallée d'Hokkaido" du gouvernement japonais aux ressources humaines de haute qualité du Vietnam grâce à la coopération entre les universités des deux parties.

Il a également suggéré à la partie japonaise de favoriser l’accueil de main-d’œuvre vietnamien de haute qualité, en particulier dans le domaine des semi-conducteurs, à Hokkaido, contribuant ainsi au développement des secteurs des semi-conducteurs et de la haute technologie de la province d'Hokkaido et du Vietnam.

VNA/CVN