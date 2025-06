Les efforts incessants pour stimuler la croissance socio-économique portent leurs fruits

Ce sont les efforts incessants des ministères, des secteurs et des localités qui ont permis d’obtenir des résultats socio-économiques supérieurs à ceux des mois précédents, insufflant au pays une dynamique et une confiance accrues pour atteindre les objectifs de l’année, a déclaré mercredi 4 juin le Premier ministre Pham Minh Chinh.

>> Le Vietnam vise à devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045

>> Le Vietnam, du sous-développement à une croissance économique fulgurante

>> Hanoï : plus de 2.200 nouvelles entreprises créées en mai

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la réunion ordinaire du gouvernement de mai, il a souligné la coordination étroite et productive entre tous les organismes du système politique depuis le début de l’année, avec une forte détermination, des mesures drastiques et un esprit de "travail jour et nuit, même les jours fériés".

Au cours des cinq derniers mois, le gouvernement et le Premier ministre ont publié 115 décrets, 176 résolutions, 1.137 décisions, 15 directives et 73 dépêches officielles. Ces documents traitaient de questions courantes et urgentes, visant à promouvoir le développement socio-économique et à répondre à de nombreux enjeux urgents et importants.

En conséquence, la situation socio-économique s’est améliorée de mois en mois, les résultats des cinq premiers mois de 2025 étant supérieurs à ceux de la même période l’année dernière dans tous les secteurs, a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a souligné cinq réalisations majeures enregistrées à ce jour : la gestion efficace des tâches courantes et le renforcement des efforts pour atteindre l’objectif de croissance de 8% ; l’organisation de nombreux grands forums, notamment avec les entreprises et les associations professionnelles, afin de résoudre les problèmes ; la préparation des débats à l’Assemblée nationale ; l’organisation réussie de grandes célébrations nationales ; le renforcement de la protection sociale et de la sécurité ; et une activité diplomatique dynamique.

En outre, il a déclaré que des progrès significatifs ont été réalisés sur de nouvelles tâches, notamment la réorganisation du gouvernement local en un système à deux niveaux, la mise en œuvre des quatre résolutions décisives du Politburo, le règlement de plus de 2.200 projets bloqués pour un capital total d’environ 240 milliards de dollars et impliquant plus de 200.000 hectares de terres, le lancement d’une répression intensive contre les produits contrefaits et la fraude commerciale, et la réponse aux problèmes émergents tels que la politique douanière américaine.

Selon le ministère des Finances, la situation socio-économique en mai et au cours des cinq premiers mois a continué de s’améliorer, surpassant celle des mois précédents et de la même période l’année dernière.

La situation macroéconomique est restée globalement stable et l’inflation maîtrisée. L’indice des prix à la consommation (IPC) sur cinq mois a augmenté de 3,21% en glissement annuel. Les recettes budgétaires de l’État ont atteint près de 58% de l’objectif annuel, soit une hausse de 24,5%.

Photo : VNA/CVN

Les chiffres du commerce extérieur ont bondi en mai par rapport à l’année dernière, avec des exportations en hausse de 14% et un excédent commercial estimé à 4,67 milliards de dollars. Les investissements publics décaissés ont atteint environ 199.300 milliards de dôngs (7,64 milliards de dollars), soit 24,13% du plan du Premier ministre. Ce chiffre est supérieur de 2,5%, soit 56.000 milliards de dôngs, à celui de la même période de l’année précédente.

Les principaux secteurs économiques ont maintenu leur dynamique de croissance. L’indice de production industrielle (IPI) a progressé de 8,8% sur cinq mois. Les ventes au détail et les revenus des services aux consommateurs ont progressé de 9,7% entre janvier et mai. Le tourisme a également progressé, avec plus de 9,2 millions de touristes étrangers. Les investissements directs étrangers (IDE) est restée positive, avec des IDE enregistrés atteignant 18,4 milliards de dollars, soit une hausse de 51,1%, et des IDE décaissés d’environ 8,9 milliards de dollars, en hausse de 7,9% sur un an.

Cependant, le chef du gouvernement a également souligné que les opportunités et les défis restent étroitement liés, mais que d’autres défis se présentent, notamment à l’approche de la saison des pluies et au ralentissement de la croissance économique mondiale.

Il a présenté 11 tâches et mesures prioritaires pour les années à venir, notamment la préparation minutieuse de la 9e session de l’Assemblée nationale ; la mise en œuvre rigoureuse du plan d’action du gouvernement visant à mettre en œuvre les quatre résolutions clés du Politburo ; la réponse aux changements de politique fiscale des autres pays, en particulier la politique tarifaire réciproque des États-Unis ; la diversification des marchés, des produits et des chaînes d’approvisionnement, et la capitalisation du marché intérieur ; la poursuite du perfectionnement institutionnel, la restructuration de l’appareil politique, la réforme des procédures administratives et la transformation numérique ; et promouvoir la croissance en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels et en en favorisant de nouveaux.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de garantir les équilibres économiques clés. La politique monétaire doit être proactive et flexible, tandis que la politique budgétaire doit être expansionniste et bien ciblée.

Il a également ordonné des mesures urgentes en matière de protection de l’environnement, de réponse au changement climatique, de prévention des catastrophes et de résolution des problèmes persistants.

Le chef du gouvernement a demandé que soient minutieusement préparés une exposition nationale présentant les réalisations du pays après 80 ans d’indépendance nationale, l’inauguration de 80 projets majeurs à l’occasion de la 80e Fête nationale, et l’organisation de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 à Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang.

Il a également assigné des missions spécifiques aux ministères, secteurs et agences, les appelant à redoubler de détermination et d’efforts pour atteindre tous les objectifs socio-économiques fixés pour 2025.

VNA/CVN