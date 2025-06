Le décaissement des investissements publics estimé à 7,65 milliards de dollars en cinq mois

>> Accélérer les investissements publics pour relancer la croissance

>> Construire une base de données pour surveiller le rythme de décaissement des investissements

>> De gros investissements en infrastructures

Photo : VNA/CVN

Ce chiffre représente 22,2% du plan annuel et 24,1% de l’objectif fixé par le Premier ministre, soit un rythme plus soutenu qu’à la même période l’an dernier, où les décaissements s’élevaient à 20,33% du plan et 21,63% de l’allocation gouvernementale.

Parmi les 47 ministères et agences centrales, seuls 10 ont enregistré des taux de décaissement égaux ou supérieurs à la moyenne nationale, tandis que 37 restent inférieurs à la référence. Au niveau provincial, 39 des 63 provinces et villes administrées par l’État ont atteint ou dépassé les normes nationales de performance, laissant 24 localités à la traîne.

Des taux de décaissement exceptionnels ont été observés à la Confédération générale du travail du Vietnam (85,43%), à Radio la Voix du Vietnam (73,82%), à la Banque vietnamienne des politiques sociales (41,2%), au ministère de la Police (40,5%), dans les provinces de Phu Tho (62,7%), de Thanh Hoa (57,8%), de Lào Cai (51,8%), de Thai Nguyên (51%) et de Nam Dinh (50,4%).

Photo : VNA/CVN

Hanoï a enregistré 6.330 milliards de dôngs de décaissements pour le seul mois de mai, en hausse de 36,4% sur un an, portant le total sur cinq mois à 26.300 milliards de dôngs, soit 25,1% du plan annuel et une augmentation de 41% par rapport à la même période l’année dernière. Malgré ces chiffres positifs, les responsables statistiques de Hanoï ont identifié plusieurs difficultés qui continuent de ralentir la mise en œuvre des projets, notamment le défrichement des terrains, les fluctuations des prix des matériaux de construction et la complexité des processus de réinstallation. Les procédures administratives continuent de créer des retards, allongeant les délais d’approbation et les documents techniques.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville a atteint 10,2% de son plan de décaissement annuel, avec 8.710 milliards de dôngs décaissés au 28 mai. La directrice du Service municipal des finances, Lê Thi Huynh Mai, a reconnu la nécessité de solutions plus énergiques pour surmonter les obstacles.

Le ministère des Finances a révélé que certains ministères et sept provinces restent sous la barre des 15% et a appelé à des mesures urgentes pour atteindre l’objectif de décaissement du gouvernement.

La réorganisation administrative en cours qui touche les administrations locales est au cœur de cette stratégie. La transition vers un modèle d’administration locale à deux niveaux exige une coordination rigoureuse afin d’assurer la continuité de la gestion des projets, de la planification budgétaire, de l’évaluation technique, du défrichement des terrains, de la mise en œuvre des projets, du contrôle qualité et du traitement des paiements.

Le ministère des Finances a également prolongé la date limite de remboursement des fonds non dépensés de 2024 jusqu’en 2025 et a demandé aux ministères, agences et collectivités locales d’intensifier leurs efforts de décaissement.

VNA/CVN