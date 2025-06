Le Vietnam et les États-Unis négocient un accord commercial réciproque

Dans le cadre des négociations sur l'accord commercial bilatéral réciproque entre le Vietnam et les États-Unis, la séance de négociation au niveau ministériel entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, chef de la délégation gouvernementale chargée des négociations, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, chef de la délégation américaine de négociations, s'est tenue le 4 juin à Paris.