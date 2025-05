Publication de la planification de l'aéroport international de Phu Quôc

Photo : Vietnam+/CVN

Le directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam, Uông Viêt Dung, a souligné que la priorité est de mettre rapidement en œuvre les projets et travaux nécessaires en vue de la Semaine des dirigeants économiques du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2027, prévue à Phu Quôc, notamment l’extension de l’aéroport international.

Selon ce plan, l’aéroport sera agrandi et modernisé pour atteindre le niveau 4E, conformément aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), afin de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien et de garantir le bon déroulement de l’APEC 2027.

La modernisation de cet aéroport contribuera non seulement au succès de cet événement international majeur, mais aussi à faire de Phu Quôc un pôle touristique et économique maritime important du Vietnam, ainsi qu’une destination attractive sur les cartes touristique et économique régionale et mondiale.

Le ministère de la Construction a publié, le 15 avril 2025, la décision N°427/QD-BXD de son ministre relative à la planification de l’aéroport international de Phu Quôc pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2050.

VNA/CVN