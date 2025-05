Hô Chi Minh-Ville

Ouverture du Mois humanitaire 2025 : itinéraire humanitaire pour diffuser l'amour

>> Hanoï : lancement du Mois humanitaire 2020

>> Dà Nang : plusieurs activités font écho au Mois humanitaire 2020

>> Lancement du Mois humanitaire 2021

>> Plus de 17 millions d'USD devraient être mobilisés pendant le mois humanitaire

La cérémonie de lancement s’est tenue en présence de l’ancien président de la République, Truong Tân Sang ; du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên ; Trân Thi Diêu Thúy, de la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Thi Diêu Thuy; ainsi que de représentants de ministères, d’agences gouvernementales et d’organisations internationales comme le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et divers consulats généraux.

Le Mois humanitaire 2025 vise à collecter 400 milliards de dôngs pour venir en aide à 100.000 bénéficiaires à travers tout le pays. Les actions prévues comprennent des cérémonies de recueillement dans 500 cimetières de soldats, des visites et remises de cadeaux aux familles méritantes, l’organisation de 50 programmes de consultations médicales assorties de distributions gratuites de médicaments, la construction de 500 maisons "Croix-Rouge" ainsi que l’octroi de moyens de subsistance à 500 foyers défavorisés.

L’un des points forts de cette année est la campagne "Des millions de pas humanitaire - Poursuivre l’histoire traditionnelle", qui mobilisera plus de 200.000 participants à la marche et à la course à pied. Ensemble, ils devront achever plus de 5 millions de kilomètres pour collecter 5,62 milliards de dôngs de soutien aux activités humanitaires.

Actions concrètes à Hô Chi Minh-Ville

Dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre à Hô Chi Minh-Ville, telles que : des offrandes d’encens dans des sites historiques, une journée de don du sang à laquelle ont participé près de 150 cadres et employés des consulats généraux, des distributions de bourses, des consultations médicales gratuites, ainsi que des "supermarchés à 0 dông" pour les personnes en difficulté.

Dans son discours, Dô Van Chiên a souligné : "La Croix-Rouge du Vietnam est devenue un lien fiable entre le Parti, l’État et le peuple dans le travail humanitaire. Le Mois humanitaire est une initiative synchronisée, contribuant à propager des valeurs de solidarité dans toute la société".

Le Mois humanitaire 2025 n’est pas seulement une occasion de célébrer les valeurs de la compassion, mais aussi de lancer un appel à l’ensemble de la société pour venir en aide aux plus démunis, construire une communauté unie, solidaire et durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN