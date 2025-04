Plus de 195.000 maisons délabrées déjà supprimées

Le 13 avril, le ministère des Affaires ethniques et religieuses a indiqué qu’à ce jour, l’ensemble du pays avait apporté son soutien à l’élimination de 195.068 maisons précaires et délabrées, dont 93.370 achevées et 101.698 en cours de construction.