Les universités misent sur la recherche et l’esprit entrepreneurial

Photo : VNA/CVN

Mis en œuvre depuis février 2024, le programme de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville visant à attirer, fidéliser et développer de jeunes chercheurs talentueux et des scientifiques de haut niveau a permis de recruter 23 chercheurs dans ses établissements, instituts et centres de recherche. Parmi eux figurent 7 docteurs diplômés d’universités classées parmi les 100 meilleures au monde.

Promotion de la recherche

En février 2025, l’université a lancé un programme de professeurs invités, avec pour objectif de nommer 100 enseignants invités d’ici 2030. Les domaines prioritaires incluent la biotechnologie, la biomédecine, les puces et semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les nouvelles énergies, ainsi que la logistique de nouvelle génération.

Pour répondre aux besoins croissants en recherche et développement scientifique et technologique, plusieurs universités ont investi dans des laboratoires modernes et bien équipés.

Depuis sa création en 2013, le laboratoire de biotechnologie de l’Université internationale (relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) a reçu un investissement total d’environ 40 milliards de dôngs. Il mène des recherches avancées sur la reprogrammation cellulaire et la conservation des gènes d’animaux rares.

Selon le professeur associé Nguyên Van Thuân, doyen de la faculté de biotechnologie, le laboratoire compte 4 docteurs, 12 étudiants de master, et accueille régulièrement entre 40 et 60 étudiants de licence pour leurs mémoires de fin d’études.

À l’Université de technologie (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), le laboratoire de microcircuits et de systèmes hyperfréquences, actif depuis 2013, a conçu des dizaines de puces électroniques transférées à des partenaires nationaux et internationaux.

Le docteur Huynh Phu Minh Cuong, vice-doyen de la faculté d’électrotechnique, précise que le laboratoire mobilise environ 15 chercheurs. Il a notamment collaboré avec Viettel pour concevoir une puce 5G et prévoit de développer prochainement des microcircuits pour les systèmes de communication de nouvelle génération, comme la 6G ou les réseaux optiques à haut débit.

De son côté, l’Université d’industrie de Hô Chi Minh-Ville a mis en place plusieurs laboratoires de recherche avancée dans les domaines de la robotique, de l’Internet des objets (IoT) et du contrôle des réseaux électriques intelligents. Elle a également investi dans un laboratoire de conception et de test de puces semi-conductrices, dans le but de former des spécialistes dans ce secteur stratégique.

Favoriser l’esprit entrepreneurial

Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, environ 58% des établissements d’enseignement supérieur ont intégré l’entrepreneuriat comme matière obligatoire ou optionnelle, et 60 % ont mis en place des clubs d’entrepreneuriat. Certains établissements ont également créé des fonds de soutien à l’entrepreneuriat étudiant. Entre 2020 et 2024, plus de 33.800 projets d’entrepreneuriat étudiant ont vu le jour à l’échelle nationale, et près de 300 entreprises ont été incubées dans les établissements d’enseignement supérieur.

D’après les experts, au-delà des programmes de formation, la coopération entre les universités et les entreprises est essentielle pour accompagner les étudiants dans la concrétisation de leurs idées. Cette collaboration entre établissements, centres d’innovation, incubateurs et entreprises contribue non seulement à faire émerger des projets innovants, mais aussi à construire un écosystème entrepreneurial durable.

VNA/CVN