La technologie vietnamienne présentée à l'exposition SusHi Tech Tokyo 2025

Lors de la cérémonie d’ouverture de SusHi Tech Tokyo 2025, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a visité le stand de Vietnam City, qui regroupe des dizaines d’entreprises vietnamiennes du secteur des technologies de l'information (TI).

SusHi Tech, acronyme de Sustainable High City Tech, est le salon annuel phare de l'administration de Tokyo en mai. Figurant parmi les plus grands événements technologiques d'Asie, il propulse la transformation numérique et le développement durable grâce aux technologies de pointe. Avec une ambition internationale, SusHi Tech ambitionne de faire de Tokyo une mégalopole durable et innovante.

Placée sous le thème "Élargir les connexions - Promouvoir la coopération", l’édition 2025 voit la participation active de VADX Japan dans l’espace City Booth - Vietnam City Booth, aux côtés de nombreuses start-up vietnamiennes et japonaises. Plus de 30 entreprises informatiques vietnamiennes opérant au Japon y présentent des solutions et services innovants, centrés sur les tendances technologiques de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), la blockchain, l’Internet des objets (IoT), le cloud, la robotique, entre autres.

Nguyen Hai Duong, directeur des opérations de VTI et coprésident de VADX Japan, a souligné l'importance de la participation à SusHi Tech Tokyo 2025 pour les entreprises vietnamiennes, la qualifiant d'opportunité exceptionnelle de rencontrer des acteurs majeurs du marché japonais. Il a précisé que les membres de VADX Japan y ont exposé un large éventail d'idées et de produits technologiques vietnamiens. Il a également affirmé le potentiel des entreprises informatiques vietnamiennes à collaborer avec leurs homologues japonaises pour concevoir et déployer des solutions technologiques innovantes au Japon et au Vietnam.

M. Duong a précisé que VADX Japan rassemble à ce jour 35 entreprises membres, mobilisant une main-d'œuvre d'environ 7.000 professionnels et générant un chiffre d'affaires combiné de plus d'un milliard de dollars. Cette envergure confère à l'association la capacité de s'engager dans des partenariats fructueux avec de grandes entreprises japonaises pour la création de solutions innovantes à forte valeur ajoutée, utilisables tant au Japon qu'au Vietnam.

VNA/CVN