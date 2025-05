Ressources humaines de qualité : les universités vietnamiennes misent sur l’innovation

Les ressources humaines de haute qualité constituent un levier essentiel pour assurer un développement durable. À Hô Chi Minh-Ville, les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre des stratégies de rupture afin de former une main-d’œuvre qualifiée, en phase avec les grandes tendances de développement mondiales.

>> Former et utiliser efficacement les ressources humaines existantes

>> Formation de ressources humaines : Hô Chi Minh-Ville vise l'excellence internationale

>> Accélérer la formation des ressources humaines dans le domaine de l’intelligence artificielle

Photo : VNA/CVN

La mise en œuvre de programmes de formation conformes aux normes internationales est l'une des solutions majeures pour répondre aux exigences du marché du travail dans un contexte de mondialisation.

Formation alignée sur les standards internationaux

L’Université de technologie, relevant de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, se distingue par la modernisation et l’internationalisation de ses formations. Selon le Professeur Mai Thanh Phong, recteur de l’établissement, 22 filières sont intégralement dispensées en anglais, représentant environ 23% des étudiants de premier cycle. Chaque année, plus de 100 cours sont assurés par des enseignants étrangers, et l’université recrute également des enseignants internationaux à temps plein.

En 2024, 66 programmes de cette université ont été accrédités à l’échelle internationale, un chiffre qui place l’établissement en tête au niveau national.

Besoins du marché et défis technologiques

De nombreuses universités ont introduit des formations dans des secteurs technologiques de pointe tels que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la robotique, et misé sur des approches interdisciplinaires.

Face à la pénurie d’ingénieurs spécialisés en conception de puces, l’Université de technologie a lancé pour l’année universitaire 2024-2025 deux nouvelles formations : une licence en conception de circuits intégrés et un master en semi-conducteurs. Ces programmes visent à renforcer le vivier national d’ingénieurs spécialisés dans les technologies critiques.

Photo : VNA/CVN

L’Université des sciences naturelles, pour sa part, a été pionnière dans l’ouverture de formations en IA. Quant à l’Université de pédagogie technique de Hô Chi Minh-Ville, elle propose depuis 2019 une filière en robotique et, en 2024, a ouvert la première promotion en conception de circuits intégrés.

Une gouvernance éducative au service de l’innovation

En 2017, Hô Chi Minh-Ville a été la première localité du pays à créer un Conseil des recteurs d’universités. Dans ce cadre, la ville a mandaté plusieurs établissements pour développer des projets pilotes de formation de ressources humaines de niveau international dans des secteurs stratégiques : technologies de l’information et de la communication, intelligence artificielle, finance-banque, gestion urbaine…

Le professeur Su Dinh Thanh, directeur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, souligne que son établissement a massivement investi dans la montée en compétence du corps enseignant, notamment via des partenariats avec des universités étrangères prestigieuses. Il insiste également sur l’importance de la coopération avec les entreprises, qui participent activement aux formations, visites d’études, stages, et accompagnent l’insertion professionnelle des étudiants.

VNA/CVN