Une douzaine de tempêtes attendue en Mer Orientale

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, cette année, entre 11 et 13 tempêtes et dépressions tropicales sont attendues en Mer Orientale, dont environ 4 à 6 devraient toucher le territoire vietnamien.

>> Le Vietnam synchronise les solutions pour prévenir l’érosion côtière

>> Vietnam : une vague de froid intense est attendue en février, prévient un expert

>> Le Vietnam célèbre la Journée météorologique mondiale

>> Le Vietnam cherche à développer un système d’alerte précoce complet avec l’IA

Photo : VNA/CVN

Le chef du Bureau des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique, Nguyên Van Huong, a indiqué que la saison des pluies et des tempêtes en 2025 (de juin à novembre) en Mer Orientale pourrait voir l’apparition de 11 à 13 tempêtes et dépressions tropicales, dont environ 4 à 6 devraient atteindre la terre ferme vietnamienne. Leur intensité serait comparable à la moyenne des années précédentes, la majorité de ces phénomènes se concentrant dans la seconde moitié de la saison des tempêtes.

Vagues de chaleur

De mai à octobre, la température moyenne dans l’ensemble du pays devrait dépasser la moyenne pluriannuelle de 0,5 à 1°C, en particulier en juin et en août. Dans la région du Nord, des périodes avec des températures supérieures de plus de 1°C par rapport à la moyenne sont prévues.

L’intensité de la chaleur dans le Nord-Ouest, le Centre et les zones montagneuses du Nord sera moins marquée qu’à la même période en 2024. Les vagues de chaleur devraient s’intensifier dans le Nord et le Centre à partir de mai. Des pluies saisonnières transitoires pourraient se produire en avril et en mai dans plusieurs régions du pays. Des précipitations modérées à fortes sont prévues dans ces régions de mai à juin.

Photo : VNA/CVN

Fortes précipitations

Dans le Nord, les précipitations devraient être proches de la moyenne pluriannuelle, avec des niveaux allant de 70 à 120 mm en avril, certaines zones montagneuses recevant plus de 150 mm.

En mai, les précipitations devraient dépasser la moyenne de 5% à 10%, tandis que certaines zones montagneuses pourraient connaître une baisse de 5% à 15%, avec des valeurs variant de 120 à 220 mm, certaines dépassant 250 mm. En juin, les précipitations devraient être proches de la moyenne pluriannuelle, avec des valeurs de 50 à 250 mm, atteignant 250 à 500 mm en montagne et parfois plus de 500 mm.

Dans le Centre, les précipitations devraient se situer entre 60 et 100 mm en avril, avec certaines zones recevant des quantités plus importantes. Dans la partie sud du Centre, les précipitations varieront entre 20 et 40 mm, certaines zones enregistrant des niveaux supérieurs. En mai, les précipitations devraient dépasser de 5% à 15 % la moyenne pluriannuelle de 100 à 200 mm, certaines zones franchissant ce seuil, avec des valeurs de 70 à 150 mm en mai et encore plus en juin.

Photo : VNA/CVN

Dans les régions des Hauts plateaux du Centre et du Sud du Vietnam, les précipitations devraient atteindre respectivement 60 à 180 mm en avril, 150 à 250 mm en mai et 200 à 300 mm en juin, des niveaux supérieurs à ceux des années précédentes.

Des orages, trombes, éclairs, grêle et vents violents pourraient survenir de manière dispersée sur l’ensemble du pays, surtout lors des périodes de transition ou sous l’influence d’air froid faible.

D’après le Centre national de prévision hydrométéorologique, le phénomène ENSO (El Niño - Oscillation australe), qui englobe El Niño et La Niña - réchauffement ou refroidissement anormal des eaux de surface dans le Pacifique équatorial central et oriental - devrait rester neutre de mai à octobre 2025, avec une probabilité de 55 à 90%.

Pendant cette période, l’air froid devrait progressivement diminuer en intensité et en fréquence, a souligné un responsable de ce centre. Toutefois, des phénomènes météorologiques dangereux tels que des orages, des tourbillons, des éclairs, de la grêle et de fortes rafales de vent pourraient encore se produire dans tout le pays, notamment lors des vagues d’air froid des mois d’avril et de mai, période de transition entre les saisons.

Mesures de prévention à Hanoï

Afin de limiter les impacts sur la vie quotidienne des habitants de la région pendant la saison des pluies et des tempêtes, les services compétents de la ville de Hanoï ont pris l’initiative de déployer dès le début plusieurs mesures, telles que le renforcement de la taille des arbres, le curage des réseaux de canaux, rigoles et plans d’eau, ainsi que l’amélioration des prévisions et alertes météorologiques.

D’après le Centre national de prévision hydrométéorologique, comparée aux provinces et villes côtières ou aux régions montagneuses du Nord, Hanoï est une localité moins touchée par les typhons. Cependant, considérant que la gestion des risques est un travail à long terme et que la prévention reste une tâche cruciale, dès les premiers mois de 2025, la ville a rapidement mis en œuvre des mesures de préparation aux catastrophes afin de garantir la sécurité pendant la saison des pluies et des tempêtes.

Selon le Service municipal de la construction, cette année, Hanoï prévoit de tailler environ 395.000 arbres tout en réalisant une mise en valeur harmonieuse le long des axes routiers, afin d'améliorer l'esthétique et de réduire les risques d'arbres cassés ou déracinés durant la saison des pluies et des tempêtes. Pour mener à bien cette tâche, Nguyên Manh Hùng, chef du Bureau chargé des espaces souterrains, verts et de l’éclairage de ce service, a indiqué que le Service exige des unités chargées de l’entretien et de la gestion des arbres de mettre en place un plan de permanence 24 h/24 ainsi qu’un plan d’intervention garantissant la sécurité pendant la saison des pluies et des tempêtes.

Améliorer l’évacuation des eaux

Pour faire face à la saison des pluies et des tempêtes de 2025, la Société à responsabilité limitée des parcs et espaces verts de Hanoï a collaboré avec les services concernés et les Comités populaires des arrondissements pour inspecter et surveiller les arbres dangereux, creux ou morts. Au premier trimestre, la société a taillé environ 8.000 arbres, et au deuxième trimestre, elle prévoit d’en tailler environ 10.000 afin d’assurer la sécurité des habitants lors de leurs déplacements pendant la saison des pluies et des tempêtes.

"Pour tous les cas d’arbres tombés ou de branches cassées, notre unité a attribué des responsabilités précises par zone et désigné des agents responsables. Une permanence 24 h/24 est organisée, et en cas d’incident, nous intervenons immédiatement", a déclaré un responsable de cette compagnie.

Selon les dernières statistiques concernant l’évacuation des eaux et la lutte contre les inondations dans la zone intra-muros de la ville, lors des pluies avec une intensité de 50 à 70 mm/h, on recense 11 zones d’inondation. Pour des pluies plus intenses, concentrées sur une courte durée et dépassant 100 mm/h, le système de drainage est surchargé, entraînant environ une vingtaine d’endroits d’inondations.

Photo : Nguyên Thành/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’évacuation des eaux pluviales pour la saison des pluies 2025, la Compagnie à responsabilité limitée de l’évacuation des eaux de Hanoï a procédé au dragage des boues d’égouts, des rivières et des bassins de régulation.

Élaborer des scénarios de prévention

Afin d’anticiper et de réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles, le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, a donné des instructions aux directions suivantes : les Départements de la météorologie et de l’hydrologie, de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes, de l’irrigation, et du changement climatique, afin qu’ils élaborent de manière proactive des scénarios de prévention des catastrophes et qu’ils réexaminent les ressources disponibles adaptées à la situation réelle.

Ces unités sont responsables de suivre de près la situation météorologique, les ressources en eau et l’intrusion saline, d’assurer une permanence opérationnelle 24 h/24 pour diriger et soutenir les autorités locales ainsi que la population dans la préparation et la réponse aux catastrophes, et dans la gestion rapide et efficace des conséquences.

Par ailleurs, le ministre Dô Duc Duy a demandé aux agences spécialisées de renforcer les travaux de prévision météorologique, hydrologique, des ressources en eau, de la sécheresse et de l’intrusion saline afin d’organiser des mesures d’adaptation appropriées pour limiter les impacts sur la production agricole, en particulier la production rizicole dans le delta du Mékong. Parmi ces mesures, il faut accélérer l’achèvement et la soumission pour approbation du projet "Prévention des glissements de sol, des inondations, de la sécheresse et de l’intrusion saline dans le delta du Mékong jusqu’en 2035, avec une vision à l’horizon 2050", conformément aux directives du gouvernement.

Pour réagir efficacement et minimiser les dommages causés par ces conditions météorologiques, les experts recommandent au public de suivre régulièrement les prévisions et les avertissements. Ils conseillent de consulter les mises à jour sur le site web du Centre national de prévision hydrométéorologique (nchmf.gov.vn) et sur ceux des stations météorologiques provinciales, municipales et régionales. De plus, les habitants doivent se tenir informés par le biais des médias officiels centraux et locaux afin de prendre des mesures de précaution en temps opportun.

Hoàng Phuong/CVN