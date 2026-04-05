Une nouvelle méthode ludique pour apprendre le vietnamien à l’étranger

Dans le cadre de la cérémonie de lancement de la Journée de la langue vietnamienne et du programme de sélection des "Ambassadeurs de la langue vietnamienne à l’étranger" 2026, la collection Apprendre le vietnamien avec plaisir (tomes 1 et 2) a été officiellement présentée.

>> Le vietnamien, un courant qui relie les Vietnamiens des cinq continents

>> Plaidoyer pour la culture, pilier du développement durable du Vietnam

>> 2025, une année charnière pour la politique vietnamienne envers sa diaspora

Photo : CTV/CVN

Alliant approche progressive et outils numériques, elle entend répondre aux besoins des enfants vietnamiens vivant dans des environnements multilingues.

Dans un contexte d’intégration internationale accélérée, la langue vietnamienne fait face à un défi majeur : non seulement survivre, mais rester vivante dans le quotidien de millions de Vietnamiens expatriés. L’événement, organisé par le Comité d’État pour les Vietnamiens résidant à l’étranger (ministère des Affaires étrangères), s’inscrit dans cette ambition de structurer un écosystème éducatif et culturel à l’échelle mondiale, dont cette collection constitue un pilier.

Réunissant une quarantaine de représentants institutionnels, d’experts et de membres de la diaspora, la cérémonie, présidée par Nguyên Trung Kiên, chef dudit Comité, a également été suivie via plus de 150 points de connexion au Vietnam et à l’étranger.

Dans son message d’ouverture, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné : "Ces dernières années, la Journée de la langue vietnamienne s’est largement diffusée au sein des communautés à l’étranger, contribuant à renforcer l’identité culturelle et à rapprocher les jeunes générations de leur patrie d'origine".

Elle a exprimé l’espoir que le vietnamien continuera d’être transmis de génération en génération, en tant que pont culturel et vecteur de promotion de l’image du Vietnam à l’international.

De son côté, Nguyên Trung Kiên a insisté sur le rôle fondamental de la langue vietnamienne, "dépositaire de la mémoire nationale" et "lien essentiel entre les générations et leurs racines".

Des outils pédagogiques innovants

Le moment fort de l’événement fut le lancement de la collection Apprendre le vietnamien avec plaisir (tomes 1 et 2), développée par le Réseau mondial pour l’enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne, avec la participation du Professeur Nguyên Minh Thuyêt.

Photo : CTV/CVN

Conçue à partir des besoins réels des communautés vietnamiennes à l’étranger, notamment des enfants évoluant dans des environnements multilingues, cette collection adopte une approche progressive. Le premier tome s’adresse aux débutants ne maîtrisant ni le vietnamien ni l’alphabet latin, en privilégiant une méthode orale inspirée du cadre familial. Le second développe les compétences d’écoute et d’expression, tout en introduisant la lecture et l’écriture.

Structuré en 20 leçons (15 principales et 5 de révision), l’ouvrage se distingue par une organisation souple, combinant thématiques, modèles de phrases et activités pratiques. Chaque unité intègre du vocabulaire, des dialogues, des exercices de lecture et d’écriture, ainsi qu’une rubrique ludique "Le vietnamien en s’amusant" reposant sur des chansons et des jeux.

Au-delà du support imprimé, la collection intègre une dimension numérique grâce à des codes QR donnant accès à des contenus audio et visuels (prononciation, dialogues, chansons), illustrant une modernisation notable des outils pédagogiques.

Une dynamique mondiale portée par des acteurs engagés

La publication de cette collection s’inscrit dans une dynamique plus large : celle de la structuration progressive d’un écosystème mondial dédié à l’enseignement du vietnamien.

Depuis Fukuoka (Japon), Nguyên Duy Anh, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et secrétaire général du Réseau mondial pour l'enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes, a déclaré : "Le titre d’Ambassadeur de la langue vietnamienne n’est pas seulement honorifique ; il implique une responsabilité de transmission, de connexion et de préservation. Tant que le vietnamien est pratiqué, l’identité culturelle vietnamienne perdure".

D’après lui, enseigner le vietnamien à l'étranger nécessite une approche adaptée, dont le facteur le plus important est de créer un environnement où le vietnamien devient une partie intégrante de la vie, et non pas seulement une matière d'étude.

Ce constat est partagé par l’ambassadeur Nguyên Phu Binh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et président de l’Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l’étranger : "La langue vietnamienne est le lien qui unit les Vietnamiens de l’étranger à leur pays d'origine. Sans elle, la culture s’efface progressivement".

Photo : CTV/CVN

-Parmi les figures engagées, la Docteure Hoàng Thi Hông Hà, ethnologue et Ambassadrice de la langue vietnamienne 2025, incarne cette mobilisation : "Préserver la langue vietnamienne, ce n’est pas seulement préserver un outil de communication, c’est préserver nos racines. Loin de la patrie, chaque mot est un fil qui nous relie à notre mémoire et à notre identité", avant de souligner : "Il ne doit pas seulement être enseigné et appris, mais aussi vécu et transmis à travers la musique, les arts et la littérature - des espaces où la langue devient vivante, sensible et profonde".

Après trois années de mise en œuvre, le programme affiche des résultats concrets : six ambassadeurs distingués en 2025, neuf distinctions honorifiques attribuées et douze bibliothèques vietnamiennes créées à travers le monde.

Comme le résume Pham Vinh Thai, rédacteur en chef de la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam : "Chaque livre transmis est un pont entre la patrie et ses enfants éloignés. Chaque initiative contribue à faire vivre la langue et à nourrir l’identité culturelle".

Ainsi, des salles de classe aux plateformes numériques, une transformation est en marche : celle d’une politique linguistique désormais pensée à l’échelle mondiale.

Dans un monde où les identités peuvent s’estomper, la langue vietnamienne demeure un ancrage essentiel, une mémoire vivante qui permet, où que l’on soit, de rester profondément vietnamien.

D'ici jusqu'au mois de juin, des programmes de formation et de promotion des méthodes d'enseignement de la langue vietnamienne seront mis en œuvre au sein de la diaspora vietnamienne dans des lieux clés tels que Taïwan (Chine), la République de Corée, le Japon, le Laos, la Thaïlande, des pays européens et l'Australie.

Câm Sa/CVN