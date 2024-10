Le potentiel du Vietnam dans l'industrie alimentaire présenté à une exposition malaisienne

Le potentiel de coopération entre le Vietnam et la Malaisie, notamment dans l'industrie alimentaire, a été présenté aux partenaires et participants malaisiens dans le cadre du Selangor International Business Summit (SIBS) 2024 qui se déroule du 16 au 19 octobre à Kuala Lumpur.

Photo : VNA/CVN

Dans sa présentation, le conseiller commercial vietnamien en Malaisie, Lê Phu Cuong, a souligné la croissance et le potentiel remarquables du secteur alimentaire du Vietnam. Avec une population d'environ 100 millions d'habitants et une main-d'œuvre majoritairement jeune, le Vietnam a mis en œuvre efficacement son plan d'exportation agricole, en se concentrant sur des produits clés tels que le riz, le café et les fruits frais de haute qualité.

En 2023, la valeur totale des exportations de produits agricoles du Vietnam a atteint 26,4 milliards d'USD, en hausse de 17% par rapport à 2022. Alors que les importations de produits vietnamiens ont diminué en Europe et en Amérique, le marché asiatique a connu une augmentation de 6,8% de produits agricoles, forestiers et aquatiques.

Les principaux produits de base exportés par le Vietnam vers la Malaisie comprennent le thé, le café, le poivre et le riz, les exportations de riz ayant atteint à elles seules plus de 345 millions d'USD l'année dernière. Notamment, au cours des huit premiers mois de cette année, la Malaisie a importé autant de riz du Vietnam qu'en 2023. Plusieurs produits fruitiers vietnamiens, tels que le longane, le litchi, le fruit de la passion et le fruit du dragon à chair rouge, ont gagné en popularité sur le marché malaisien.

Lê Phu Cuong a exprimé son enthousiasme quant au nombre croissant d'entreprises vietnamiennes collaborant avec l'Office du commerce du Vietnam pour présenter leurs produits en Malaisie. L'Office du commerce du Vietnam s'est engagé à aider les entreprises à trouver des partenaires et à faciliter leur entrée sur le marché malaisien, dans le but de promouvoir les produits vietnamiens sur le marché mondial.

Le SIBS est un événement annuel très attendu par les entreprises, servant de plate-forme essentielle pour promouvoir le commerce transfrontalier, faciliter les connexions, mettre en valeur la créativité et élargir les réseaux commerciaux dans toute l’ASEAN. L'événement a généré des valeurs de transaction potentielles allant jusqu'à 4 milliards d'USD l'année dernière.

SIBS 2024 propose plus de 650 stands d’exposition de produits alimentaires et de boissons ainsi que plusieurs ateliers sur les normes halals, les villes intelligentes et l’économie numérique. Elle devrait accueillir environ 12.000 visiteurs venus de 18 pays et territoires, dont l’Indonésie, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Vietnam, la Thaïlande, le Kenya et le Myanmar.

VNA/CVN