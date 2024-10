Ouverture de la Semaine internationale du cyberespace à Singapour 2024

La Semaine internationale du cyberespace à Singapour 2024 (SICW 2024) se déroule dans la cité-État le 14 octobre avec pour thème « Bâtir la confiance et la sécurité dans l'ordre numérique émergent ».

Se déroulant du 14 au 17 octobre, la SICW 2024 vise à favoriser des dialogues et des partenariats clés pour renforcer la confiance et la sécurité dans les domaines numérique et cybernétique dans un paysage mondial fragmenté.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de l'événement, le ministre principal de Singapour, Teo Chee Hean, a souligné la fréquence et la gravité croissante des cyberattaques, les paiements mondiaux de rançongiciels dépassant 1 milliard de dollars en 2023. Il a souligné la nécessité de faire confiance aux technologies numériques pour tirer pleinement parti de leur potentiel d'innovation sociale et économique.

Le ministre a appelé à la coopération internationale pour relever les défis communs et a appelé à renforcer la résilience numérique au-delà de la cybersécurité, en soulignant la nécessité de gérer les risques liés aux technologies émergentes.

L'événement a attiré des dirigeants mondiaux, des experts en cybersécurité et des fournisseurs de solutions. La délégation de haut niveau du Vietnam, dirigée par le général de division Nguyen Minh Chinh, a tenu des réunions bilatérales avec des partenaires clés en matière de sécurité, notamment les États-Unis, le Canada et la Russie, en marge de l'événement.

La délégation vietnamienne devrait participer à la neuvième Conférence ministérielle de l'ASEAN sur la cybersécurité (AMCC) et tenir des réunions bilatérales en marge pour renforcer la coopération le 16 octobre.

D'autres événements clés incluent le sommet SICW 2024 et diverses discussions politiques, techniques et diplomatiques.

Sous l'égide du SICW 2024, l'exposition GovWare 2024 présente également des solutions technologiques avancées, en mettant l'accent sur l'innovation en matière d'infrastructures critiques et les stratégies de cybersécurité.

VNA/CVN