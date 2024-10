Les exportations de pangasius sur la bonne voie

>> Promotion commerciale de la région du delta du Mékong

>> Les exportations de produits aquatiques ont atteint plus de 7 milliards d'USD

>> Les exportations de crevettes rapportent 2,8 milliards d’USD en neuf mois

Le segment des pangasius transformés, bien que représentant une proportion modeste, connaît une croissance spectaculaire de 42%, tandis que les exportations de pangasius entiers congelés augmentent de 24 %. Les filets de pangasius congelés ont légèrement progressé de 4%, selon le dernier rapport de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Les exportations de pangasius au cours des neuf premiers mois de cette année affichent des résultats plutôt positifs par rapport à la même période de l'année précédente, lorsque le chiffre d'affaires des exportations avait enregistré une croissance continue.

Cependant, les données des douanes montrent qu'au cours de la première quinzaine de septembre 2024, certains grands marchés ont connu une légère baisse, comme la Chine et Hong Kong (Chine), qui ont diminué de 19%, ainsi que la Thaïlande avec 23% de baisse.

Au 15 septembre, les exportations cumulées de pangasius vers les marchés en général ont encore enregistré une croissance, car le chiffre d'affaires des mois précédents a obtenu des résultats plutôt positifs. Plus précisément, au 15 septembre 2024, les exportations de pangasius vers les États-Unis ont atteint 240 millions d’USD, soit une augmentation de 23%. Vers le Brésil, elles s’élèvent à 81 millions d’USD, en hausse de 26%, et vers la Thaïlande, elles atteignent 43 millions d’USD, en hausse de 9%.

Au cours de la première moitié du dernier mois du troisième trimestre 2024, le Mexique a continué de dominer le marché du CPTPP (Partenariat transpacifique global et progressiste) pour la consommation vietnamienne de pangasius, avec une valeur de 3 millions d’USD, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l'année dernière, contribuant à 30% des importations totales de pangasius du Vietnam. Les exportations cumulées de pangasius vers le Mexique jusqu’au 15 septembre 2024 ont atteint 55 millions d’USD, en hausse de 19% par rapport à la même période de l'année précédente.

Belles perspectives pour le marché brésilien

Derrière le Mexique, les exportations de pangasius vers le Canada ont atteint 2 millions d’USD au cours de la première quinzaine de septembre 2024, soit une augmentation de 49% par rapport à la même période de l'année précédente. Jusqu’au 15 septembre 2024, les exportations de pangasius vers ce marché ont dépassé 28 millions d’USD, soit une augmentation de 13% par rapport à la même période en 2023.

Cinq ans après son entrée en vigueur en janvier 2019, le CPTPP a joué un rôle important dans la promotion du commerce du Vietnam avec les marchés des Amériques, en avec le Canada, le Mexique, le Chili et le Pérou.

En attendant une hausse continue des prix à l'exportation et une croissance du chiffre d'affaires, les exportations de pangasius du Vietnam au troisième trimestre 2024 devraient afficher encore des résultats positifs, alors que les marchés se préparent progressivement des sources de marchandises pour répondre à la demande des consommateurs à la fin de l'année lors des festivités. Il est prévu que les exportations de pangasius continuent de croître fortement sur les marchés, en particulier en Chine.

Selon les données des douanes vietnamiennes, les exportations vietnamiennes de pangasius à la mi-septembre 2024 ont atteint 77 millions d’USD, soit une légère augmentation de 1% par rapport à la même période de 2023. Les exportations cumulées jusqu’au 15 septembre ont atteint près de 1,4 milliard d’USD, en hausse de 9% par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon la VASEP, le pangasius est l’un des poissons de chair blanche préférés de plusieurs marchés internationaux. En particulier, au Brésil, le pangasius vietnamien fait partie des poissons de premier choix. Les statistiques des douanes du Vietnam indiquent que les exportations cumulées de pangasius vietnamiens vers le Brésil au 15 septembre 2024 ont enregistré une croissance positive de 26% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant plus de 81 millions d’USD.

En particulier, au cours de la seule première quinzaine de septembre, la valeur des exportations de pangasius vers ce marché a atteint près de 5 millions d’USD, soit une augmentation de 3% par rapport à la même période en 2023. Le Brésil est ainsi la troisième destination du pangasius vietnamien, juste après la Chine et les États-Unis.

Les exportations vietnamiennes de pangasius vers le Brésil depuis le début de cette année ont enregistré une croissance stable. À l'exception d'août 2024, où les exportations vers ce marché ont diminué de 10% par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant seulement 12 millions d’USD. C'est également le deuxième mois consécutif où le chiffre d'affaires des exportations de pangasius vers le Brésil a diminué. Auparavant, en février 2024, cette valeur atteignait 6 millions d’USD, en baisse de 6% en raison des festivités du Têt. Ce pays d'Amérique du Sud consomme principalement des filets de pangasius surgelés vietnamiens.

Ces dernières années, la demande des consommateurs brésiliens pour des produits transformés pratiques a augmenté. En particulier, São Paulo, la ville la plus peuplée et la plus riche du Brésil, est considérée comme étant à la pointe de la tendance nationale pour les produits aquatiques surgelés ou transformés, pratiques, nutritifs et bons pour la santé. Pendant ce temps, le Brésil n’importe presque pas de produits pangasius à valeur ajoutée du Vietnam. Ce marché présente donc encore beaucoup de potentiel à exploiter pour les entreprises exportatrices vietnamiennes.

Texte et photos : Truong Giang/CVN