De nombreux programmes de promotion de la consommation d'ici fin d'année

>> Stimuler la consommation et développer le marché intérieur

>> Hausse des ventes au détail de biens et services lors des neuf premiers mois

>> Les marchandises vietnamiennes consolident leur position sur le marché domestique

Photo : CTV/CVN

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, en septembre 2024, la consommation et la production intérieures ont repris, parallèlement à la forte croissance du tourisme, contribuant à la croissance du commerce et du secteur des services.

Le total des recettes des ventes au détail de biens et services de consommation en septembre 2024 est estimé à 535,8 billions de dôngs, en hausse de 1,2% par rapport au mois précédent et de 7,6% par rapport à la même période de l'année dernière.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le total des recettes des ventes au détail de biens et services a atteint 4,7 quadrillions de dôngs, en hausse de 8,8% par rapport à la même période de l'année dernière, soit la plus forte augmentation depuis le début de l'année.

Le ministère a déclaré qu'il continuerait à développer fortement le marché intérieur et à se coordonner avec les ministères et les branches locales pour suivre de près l'évolution du marché.

Il assurerait également un approvisionnement adéquat en biens essentiels pour le marché, en particulier pendant les vacances de pointe et le Têt, pour éviter les pénuries d'approvisionnement et les hausses de prix.

Pour stimuler la consommation, le Dr. Nguyên Bich Lâm, ancien directeur général du Bureau général des statistiques, a déclaré que le gouvernement devait mettre en œuvre des solutions de stimulation de la consommation par le biais de politiques fiscales et de sécurité sociale, telles qu'une réduction du taux d'impôt sur le revenu des personnes physiques et une réduction de la TVA pour une période plus longue.

L'État doit réduire les prix des services aériens et ferroviaires pour stimuler le tourisme intérieur et attirer le tourisme étranger et augmenter les campagnes de promotion de la consommation des produits vietnamiens.

Le directeur de recherche du Centre de solutions de marché pour les questions socio-économiques (MASSEI), Dinh Tuân Minh, a également soutenu la proposition selon laquelle l'État devrait envisager de prolonger la période de réduction de la TVA de 2 %, au lieu de l'appliquer uniquement jusqu'à la fin de 2024.

"Cette politique a été efficace au cours des derniers mois", a déclaré Dinh Tuân Minh.

Plans de relance de la consommation

Photo : CTV/CVN

Le Dr. Nguyên Duc Dô, directeur adjoint de l'Institut d'économie et de finances du ministère des Finances, a suggéré que l'État envisage d'ajuster le niveau de déduction familiale, car il n'est plus adapté. Lorsque les revenus réels augmentent, les gens dépensent davantage pour les achats.

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a suggéré que tous les niveaux, secteurs et localités continuent de mettre en œuvre des plans de relance de la consommation, en particulier en fin d'année, combinés à la mise en œuvre de programmes de stabilisation du marché, en se concentrant sur les biens essentiels dans les zones touchées par les tempêtes et les inondations.

Pour stimuler le marché de consommation intérieur et contribuer à la reprise économique, le ministère de l'Industrie et du Commerce organisera un programme national de promotion - Vietnam Grand Sale 2024 - qui se déroulera du 2 au 31 décembre.

Parallèlement à ce programme national, les localités mettent également activement en œuvre des solutions de relance aux niveaux provincial et municipal.

Le département de l'Industrie et du Commerce de la ville de Hanoï organisera un événement de promotion au cours des derniers mois de l'année.

Parallèlement, le Département de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville a annoncé un programme de stabilisation du marché pour la fin de 2024 et le Nouvel An lunaire 2025. Le programme de cette année devrait attirer 69 entreprises clés, soit une augmentation de dix entreprises par rapport à 2023.

La directrice générale adjointe du système de supermarchés BRGMart, Nguyên Thi Hiên, a déclaré que pour répondre aux besoins d'achat des gens au cours des derniers mois de 2024, ainsi qu'avant et pendant le Nouvel An lunaire 2025, l'entreprise s'était coordonnée avec les fournisseurs pour doubler, voire tripler, le volume de marchandises en stock par rapport aux autres mois de l'année.

Ils procéderont également à un contrôle de la qualité des produits, de la sécurité et de l'hygiène des aliments, de la transparence de l'origine et stabiliseront les prix de vente.

La directrice du supermarché Co.op Mart Ha Dong, Nguyên Thi Kim Dung, a déclaré que leur système de supermarchés mettrait également en place de nombreux programmes promotionnels pour stimuler la consommation dans 800 points de vente.

De même, le système de supermarchés WinMart/WinMart+/WiN lance également de nombreux programmes de promotion de la consommation de biens essentiels, tels que les aliments, les confiseries et les boissons.

VNA/CVN