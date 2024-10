Viettel parmi les marques vietnamiennes les plus prisées en 2024

Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) a été honoré, pour la 9e année consécutive, comme l'une des 100 marques vietnamiennes les plus précieuses en 2024 par Brand Finance, premier cabinet de conseil indépendant en stratégie et évaluation de marques au monde.