Vietnam Airlines va augmenter ses vols reliant Hô Chi Minh-Ville à Bangkok

La Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines augmentera la fréquence des vols entre Hô Chi Minh-Ville, le plus grand centre économique du Sud du Vietnam, et la capitale Bangkok de Thaïlande, de trois à quatre vols par jour à partir du 1 er décembre, en utilisant des avions Airbus A321.

>> L’opération "Vol en rose" de Vietnam Airlines pour l'égalité des sexes

>> Vietnam Airlines ouvre des lignes directes vers Munich

>> Coopération entre le Vietnam Airlines et Safran Seats

>> Vietnam Airlines continue d'étendre sa présence internationale

Photo : VNA/CVN

Vietnam Airlines exploitera ainsi environ 50 vols directs par semaine sur des lignes reliant Hanoï et Hô Chi Minh-Ville à Bangkok.

Actuellement, la Thaïlande est la destination avec la plus grande capacité de sièges offerte par Vietnam Airlines parmi ses lignes en Asie du Sud-Est.

Un représentant de Vietnam Airlines a déclaré que l'augmentation de la connectivité aérienne entre Hô Chi Minh-Ville et Bangkok répondrait non seulement à la demande croissante de voyages, mais contribuerait également à promouvoir les échanges économiques, culturels et touristiques, à ouvrir de nouvelles opportunités de coopération et à affirmer la position des deux villes en tant que pôles économiques et culturels de la région.

À cette occasion, Vietnam Airlines propose une promotion spéciale avec des billets aller-retour pour des vols sur cette ligne à partir de seulement 4.099.000 dôngs (164 dollars). La promotion s'applique aux billets réservés dès maintenant jusqu'au 31 décembre pour des vols au départ du 1er décembre 2024 au 30 mars 2025.

VNA/CVN