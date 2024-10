Le commerce extérieur et les investissements étrangers dopent la croissance économique

Photo : VNA/CVN

Nguyên Dinh Muoi, directeur général adjoint de Vina T&T Import Export Service Trading Co. Ltd, a dévoilé que jusqu’à présent cette année, les revenus d’exportation de son entreprise ont augmenté de plus de 25% par rapport à l’année précédente. De nombreux produits tels que le durian congelé, le pamplemousse et la mangue sont actuellement exportés vers les États-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et la République de Corée. En moyenne, l’entreprise expédie un conteneur de durian congelé aux États-Unis tous les trois jours.

Dans le même temps, les commandes à l’exportation passées par le fabricant de confiseries Richy Group Joint Stock Company jusqu’à la fin de 2024 ont bondi, et son chiffre d’affaires pour l’ensemble de cette année pourrait dépasser 2.000 milliards de dôngs (80 millions d'USD), a indiqué Nguyên Thi Bich Son, une responsable de l’entreprise.

Le Vietnam, destination de choix des investisseurs étrangers

L'Office général des statistiques a récemment rapporté qu’en 2023, les secteurs de l’électricité et de l’électronique ont reculé de 2,3%, la production de véhicules motorisés a baissé de 4,1%, le cuir et les chaussures ont baissé de 1,9% et le caoutchouc et les plastiques ont augmenté de 8,8%. Cependant, ils ont retrouvé leur élan de croissance au cours des neuf premiers mois de 2024, affichant une expansion respective de 9,1%, 13%, 11,6% et 28,8%. De nombreux autres groupes de produits comme les meubles, le coke, les produits pétroliers raffinés et les aliments transformés ont également connu une croissance comprise entre 7,8% et 25%.

Entre janvier et septembre, plus de 7,64 milliards d'USD d’investissements étrangers ont été ajoutés à 1.027 projets existants, augmentant respectivement de 48,1% et de 7,3% sur un an. Les décaissements de capitaux étrangers ont atteint 17,34 milliards d'USD, en hausse de 8,9%.

Photo : VNA/CVN

Bruno Jaspaert, président de la Chambre de Commerce européenne (EuroCham) au Vietnam, a déclaré qu’en 2024, le Vietnam reste attractif pour les investisseurs étrangers car les investissements étrangers continuent d’affluer fortement dans le pays. L’indice de confiance des entreprises européennes a connu une augmentation notable, passant de 45,1 au troisième trimestre de l’année dernière à 52 au troisième trimestre de 2024.

En outre, la production industrielle a maintenu une croissance trimestrielle, ce qui a entraîné une augmentation de 8,6% sur un an de l’indice de production industrielle sur neuf mois. Le commerce extérieur total a atteint environ 579 milliards d'USD, en hausse de 16,3% sur un an, les exportations augmentant de 15,4%.

Créer une dynamique de croissance

Nguyên Ngoc Hoa, président de l’Union des associations d’entreprises de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la situation économique mondiale s’est progressivement stabilisée au cours des neuf derniers mois, avec une amélioration du commerce mondial des marchandises, une diminution de la pression inflationniste, un assouplissement des conditions financières et une amélioration de l’offre de main-d’œuvre.

Une enquête menée auprès des entreprises montre que le nombre et la valeur de leurs commandes à l’exportation ont augmenté, a-t-il fait savoir.

Les experts ont recommandé que malgré les résultats positifs, le pays se garde de toute subjectivité face aux réglementations et normes strictes des grands marchés d’exportation, aux changements imprévisibles du marché mondial qui peuvent affecter les chaînes d’approvisionnement et à la forte concurrence des rivaux étrangers tels que l’Inde et la Thaïlande sur le marché intérieur.

Ils ont également souligné la nécessité d’améliorer constamment le climat d’investissement et de créer une dynamique de croissance.

Certaines entreprises ont proposé que le gouvernement, les ministères et les secteurs maintiennent des flux commerciaux ininterrompus, construisent des corridors pour les biens et services essentiels, stimulent le développement des infrastructures et numérisent l’administration publique et la logistique pour suivre le développement du commerce électronique.

VNA/CVN