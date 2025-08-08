Le PM assiste au premier congrès de l’organisation du Parti du quartier de Tây Hô

Le quartier de Tây Hô doit se fixer des objectifs plus ambitieux, a déclaré le 8 août le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Politburo du Comité central du Parti, lors du premier congrès de l’organisation du Parti locale pour le mandat 2025-2030.

>> Le PM assiste au premier Congrès de l’organisation du Parti du ministère de la Construction

>> Congrès de l’Organisation du Parti du Bureau du Comité central

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a salué les efforts et les résultats obtenus par le quartier au cours du mandat 2020-2025. Les principaux objectifs ont été atteints, voire dépassés, et les missions essentielles ainsi que les contenus clés ont été menés avec détermination et efficacité.

Sur le plan de l’édification du Parti et du système politique, Tây Hô a lancé plusieurs initiatives appréciées par le Comité municipal du Parti de Hanoï, lesquelles ont abouti à de premiers résultats encourageants.

Pham Minh Chinh a exprimé son accord avec les orientations, les missions et les solutions proposées lors du congrès, tout en suggérant d’approfondir plusieurs axes prioritaires afin d’élaborer des réponses globales et concrètes.

Soulignant la position stratégique et le fort potentiel de Tây Hô, il a insisté sur la nécessité de renforcer la capacité de leadership et la combattivité de son organisation du Parti, et d’améliorer la qualité de ses cadres.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exhorté le quartier à passer d’une gestion passive à une gouvernance proactive. Les autorités locales doivent activement servir la population et les entreprises, notamment en accélérant la transformation numérique et la réforme administrative.

Il a en outre demandé la mise en œuvre rigoureuse des résolutions clés du Bureau politique - les "quatre piliers" -, tout en appelant à l’élaboration d’une stratégie de développement socio-économique à long terme, fondée sur une croissance rapide et durable.

Parmi les priorités, il a mis l’accent sur le développement d’infrastructures modernes, la gestion urbaine efficace, le renforcement des industries culturelles et du tourisme, la préservation du patrimoine, ainsi que la numérisation des services publics…

En conclusion, le Premier ministre s’est déclaré convaincu que, grâce à un nouvel élan, de nouvelles motivations et des projets novateurs, Tây Hô s’engagerait résolument dans une nouvelle ère de développement, aux côtés de la capitale et de la nation.

VNA/CVN