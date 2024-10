Le PM vietnamien rencontre le président de l'Assemblée nationale lao à Vientiane

Les deux dirigeants ont affirmé prendre en haute considération et donner la priorité absolue au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, les considérant comme un trésor, l'élément inestimable et vital pour les causes révolutionnaires des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié les dirigeants et le peuple lao d'avoir fourni les conditions permettant aux Vietnamiens de travailler, de vivre de manière stable et de consolider progressivement leur statut juridique au Laos.

Il a demandé aux organes législatifs des deux pays de créer des cadres juridiques favorables au renforcement de la connectivité intégrale, notamment dans les domaines de l'énergie, des transports, du commerce et de l'investissement et de l'agriculture.

Il a également proposé au Laos de continuer à faciliter les opérations des entreprises vietnamiennes sur son sol et d'accélérer la mise en œuvre fructueuse de certains projets clés.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale lao Saysomphone Phomvihane a remercié le Vietnam pour son énorme soutien et son assistance au Laos ces derniers temps, tout en saluant les résultats de l’entretien entre les Premiers ministres vietnamien et lao.

Il a exprimé son espoir de voir les relations entre les deux Assemblées nationales se renforcer, notamment dans le cadre d'activités de supervision conjointes pour aider à mener à bien les projets clés et les accords de haut niveau conclus.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation et de la transformation des produits agricoles destinés à l'exportation, d'accroître le partage d'expériences et de maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et le Forum des peuples de l'ASEAN (APF).

Les deux dirigeants ont affirmé continueraient à entretenir la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale.

À cette occasion, le plus haut législateur du Laos a exprimé le souhait d'accueillir le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân en visite officielle et pour la participation à la 45e Assemblée générale de l'AIPA au Laos fin octobre.

