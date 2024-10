Le PM Pham Minh Chinh visite la société Star Telecom (Unitel) au Laos

À l'occasion de sa participation au 44 e et 45 e Sommets de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et Sommets connexes à Vientiane, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité la société Star Telecom (Unitel), une coentreprise du groupe militaire de l’industrie et des télécommunications Viettel au Laos.

Photo : VNA/CVN

En 15 ans depuis sa fondation, Unitel est devenu le plus grand opérateur de télécommunications au Laos, représentant 57% des parts de marché. La société a apporté des contributions considérables pour que le Laos soit dotés de bonnes infrastructures de télécommunications en Asie du Sud-Est.

En 2023, le chiffre d’affaires d’Unitel a enregistré une augmentation de 17,6%, la plus élevée de ces 8 dernières années. Au cours des neuf premiers mois de 2024, il a connu une hausse de 28,4%. Chaque année, Unitel reverse plus de 40 millions d'USD au budget d'État lao, se classant ainsi au deuxième rang national et au premier rang dans le secteur des télécommunications au Laos.

En plus de la création de plus de 27.000 emplois, Unitel soutient activement le gouvernement lao dans la transformation numérique et la construction du gouvernement électronique. La société met également en œuvre de nombreux programmes sociaux significatifs avec une valeur totale de plus de 41 millions de dollars.

Unitel prévoit de commercialiser prochainement la 5G et vise un chiffre d'affaires de 323 millions d'USD en 2025.

Appréciant les efforts et les réalisations d Viettel et d’Unitel, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le Laos pour son soutien au Vietnam et à Unitel ces derniers temps.

Il a appelé Unitel à poursuivre ses efforts, contribuant ainsi à la consolidation et au renforcement de l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos, entre les deux ministères de la Défense en particulier.

En plus, Pham Minh Chinh l’a encouragé à être pionnier au Laos dans l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire et l'économie de la connaissance, et à continuer de mener des activités de bien-être social de qualité.

Il a enfin encouragé les membres vietnamiens et lao du personnel de Star Telecom à renforcer leur solidarité.

VNA/CVN