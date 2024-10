Le PM participe au Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN 2024

Dans le cadre du programme d'activités des 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN à Vientiane, au Laos, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé mardi 8 octobreet prononcé un discours important au Sommet des affaires et de l'investissement de l'ASEAN (ASEAN BIS).

Photo : VNA/CVN

Avec le thème "Renforcer la connectivité et la résilience économique", l'ASEAN BIS 2024, le plus grand forum d'affaires de la région, se tient du 8 au 11 octobre à Vientiane, avec la participation de plus de 800 dirigeants de grandes entreprises de l'ASEAN et du monde.

Dans son discours au sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé les contributions des entreprises et des entrepreneurs de l’ASEAN dans le développement de ce bloc.

Il a demandé aux entreprises et entrepreneurs de continuer leurs contributions afin que les pays membres de l'ASEAN continuent de promouvoir la solidarité et l'unité, l'autonomie et l'épicentre de la croissance.

Le dirigeant vietnamien leur a également demandé de réaliser les cinq "pionniers".

Premièrement, les entreprises et les entrepreneurs devraient être pionniers dans la transformation numérique, la transformation verte et atteindre l'objectif de zéro émission nette, en répondant au changement climatique, en promouvant les domaines émergents tels que l'intelligence artificielle, le cloud computing, l'internet des objets... pour édifier l’ASEAN résiliente.

Deuxièmement, ils devraient être pionnier dans la promotion des connexions économiques, prendre les habitants et les entreprises comme centre et force motrice du développement.

Troisièmement, ils devraient être pionnier dans la promotion du développement de la science et de la technologie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, en particulier dans la réponse au changement climatique, au vieillissement de la population, aux catastrophes naturelles, aux épidémies et au développement des domaines émergents, en renouvelant les moteurs de croissance traditionnels et en promouvant de nouveaux.

Quatrièmement, ils devraient être pionnier dans la construction des infrastructures stratégiques dans chaque pays et dans la connexion entre les pays, en particulier dans l'élaboration de politiques, l'amélioration des capacités de gouvernance, la mobilisation de ressources pour le développement des infrastructures.

Cinquièmement, ils devraient être pionniers dans l'intégration au sein de l'ASEAN et avec le monde.

Partageant les facteurs fondamentaux du développement et les réalisations importantes obtenues par le Vietnam, Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam défendait, édifiait et développait le pays sur la base de trois piliers : édification d'une démocratie socialiste, édification d'un État de droit socialiste, développement d’une économie de marché à orientation socialiste.

Il a partagé avec les délégués les six tâches clés du Vietnam dans les affaires étrangères et l'intégration, le développement économique, la défense-sécurité, le développement culturel, la garantie de la sécurité sociale, l’édification du Parti et du système politique. Il a estimé que l'économie vietnamienne avait récemment obtenu des résultats importants. La macroéconomie est stable, l’inflation est maîtrisée, les grands équilibres sont garantis.

Le Vietnam a signé 16 accords de libre-échange de nouvelle génération avec plus de 60 pays et territoires. En 2023, la taille de l'économie a atteint 430 milliards d'USD, ce qui la placera au 34e rang parmi les principales économies et dans le groupe des 20 pays ayant la plus grande échelle commerciale au monde. Au cours des neuf premiers mois de 2024, sa croissance du PIB a atteint 6,82%.

Actuellement, le Vietnam se concentre sur la mise en œuvre de trois avancées stratégiques : amélioration institutionnelle ; développement des systèmes d'infrastructures stratégiques ; formation et développement des ressources humaines, notamment les ressources humaines de haute qualité.

Esprit de "Quatre ensemble"

Le Vietnam accorde une grande priorité à l’amélioration et au renforcement du système d’infrastructures stratégiques ; améliore la qualité des ressources humaines; promeut les industries de haute technologie telles que l’intelligence artificielle (IA), les technologies de l’information, la fabrication de puces semi-conductrices et la transformation numérique globale.

Remerciant les entreprises et les investisseurs étrangers, y compris les entreprises et les entrepreneurs de l'ASEAN, pour avoir investi et coopéré au Vietnam, le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam créait les conditions les plus favorables aux entreprises et investisseurs pour qu’ils puissent promouvoir leur plein potentiel et leur créativité.

Le Premier ministre vietnamien a appelé les entreprises et les investisseurs étrangers à continuer d'investir et de coopérer au Vietnam sur la base de l'esprit de "Quatre ensemble" : Écouter et comprendre ensemble ; partager ensemble des visions et des pratiques en mouvement ; travailler ensemble ; gagner ensemble, profiter ensemble, développer ensemble ; partager ensemble la joie, le bonheur et la fierté.

