Le PM vietnamien reçoit le ministre azerbaïdjanais de la Défense

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a reçu jeudi à Hanoï le ministre azerbaïdjanais de la Défense, le lieutenant-général Zakir Hasanov, et la délégation du ministère azerbaïdjanais de la Défense. La délégation est en visite officielle au Vietnam à l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale, célébrée le 2 septembre.

>> Pour perpétuer les liens historiques Vietnam - Azerbaïdjan dans le secteur pétrolier

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la présidente de l'AN d'Azerbaïdjan

>> Le Vietnam veut approfondir davantage ses relations avec l'Azerbaïdjan

Lors de cette rencontre, Pham Minh Chinh s'est dit convaincu que cette visite contribuerait à renforcer l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Azerbaïdjan, notamment dans le domaine de la coopération en matière de défense.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné les progrès réalisés par l'Azerbaïdjan dans son développement national et a souligné que le Parti et l'État vietnamiens attachent une grande importance à l'amitié traditionnelle entre les deux pays, cultivée par le président Hô Chi Minh et le défunt président azerbaïdjanais Heydar Aliyev, ainsi que par des générations de dirigeants et de citoyens des deux nations.

Il a souligné que le peuple vietnamien appréciait toujours l'aide sincère et efficace apportée par l'Azerbaïdjan durant la lutte pour la réunification nationale et dans ses efforts continus pour construire et défendre le pays, notamment en matière de formation des ressources humaines.

Il a également rappelé que le Vietnam avait récemment érigé le Monument aux experts militaires soviétiques au Musée d'histoire militaire, en signe de gratitude envers le peuple soviétique, y compris l'Azerbaïdjan, pour son précieux soutien durant la guerre de résistance pour l'indépendance et la réunification nationale.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était déterminé à entrer dans une nouvelle phase de développement grâce à une politique étrangère fondée sur l'indépendance, l'autodétermination, la diversification et la multilatéralisation, visant à être un ami proche, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, tout en favorisant des relations pacifiques et coopératives avec tous les pays, y compris l'Azerbaïdjan.

Le Premier ministre a souligné que la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Tô Lâm, en Azerbaïdjan en mai 2025 et la déclaration conjointe sur l'établissement du partenariat stratégique avaient jeté des bases solides pour l'approfondissement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Il a également salué les résultats des discussions entre les ministres de la Défense des deux pays et a proposé de promouvoir davantage la coopération en matière de défense, conformément au protocole d'accord et aux autres documents signés.

Il a appelé à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment à haut niveau ; à renforcer la coopération en matière d'éducation et de formation ; et à progresser dans des domaines tels que la logistique, la technologie, la recherche, le transfert de technologie et le développement de l'industrie de la défense. Il a également suggéré de promouvoir les liaisons ferroviaires, les échanges culturels et les contacts interpersonnels, en tirant parti de la solide amitié entre les deux nations.

Le Premier ministre a assuré que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables pour que les ministères de la Défense des deux pays développent leur coopération en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Il a exprimé l'espoir que l'Azerbaïdjan continuera de soutenir l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique afin qu'ils continuent de se développer pour le bénéfice mutuel et contribuent à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux.

Pour sa part, Zakir Hasanov a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie du défilé de la Fête nationale et a exprimé son admiration pour l'héroïsme du peuple vietnamien et de l'Armée populaire vietnamienne, ainsi que sa satisfaction quant au développement continu des relations bilatérales, notamment suite à la visite du secrétaire général Tô Lâm.

Le ministre azerbaïdjanais a affirmé que les deux pays partageaient de nombreux intérêts communs susceptibles de stimuler les échanges, les consultations et la coopération dans divers domaines. Il a fait part des résultats positifs de ses entretiens avec le ministre vietnamien de la Défense et a assuré qu'il œuvrerait activement à promouvoir la coopération en matière de défense, comme l'a mentionné le Premier ministre, afin de contribuer concrètement et efficacement au renforcement des relations bilatérales.

VNA/CVN